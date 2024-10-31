CHP Emek Büroları: Emeğin Sesini Siyasetin Gündemi Yapacağız!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 11:55

Güncelleme: 31.10.2024 - 12:09

Cumhuriyet Halk Partisi Emek Büroları Koordinatörü ve Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, 30 Ekim’de Ankara’da düzenlenen “Sendikalar ve Emek Örgütleri Buluşması” sonuç bildirgesini yayımladı.

Taşcıer yapılan yazılı açıklamada, “Ücretliler, işsizler, öğrenciler, emekliler ve tüm toplum kesimleri için adalet ve eşitlik talep ediyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için, sendikalarla, STK’lar ve emek örgütleriyle dayanışmamızı güçlendireceğiz. İktidarın kara düzenine karşı haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Emekten yana olan bütün kesimlerle birlikte, adil ve eşitlikçi bir Türkiye için çalışacağız” dedi.

Taşcıer, 28 sendika ve emek örgütünün katıldığı buluşmanın, emek bileşenlerinin sorunlarını ve özgünlüklerini tartışmak için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Toplantıda, emek örgütleri ile CHP Emek Büroları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak hareket etme konusunda fikir birliği sağlandı.

Buluşmada, emeğin siyasetin ana gündem maddelerinden biri haline getirilmesi gerektiği ifade edilirken, şu ortak mücadele alanları belirlendi:

- Güvencesiz çalışma biçimlerine karşı durmak

- Vergide ve gelir dağılımındaki adaletsizliğe itiraz etmek

- Emeklilerin sefalet koşullarını sona erdirmek

- Özelleştirmelere karşı çıkmak

- Kamusal hizmetlerin piyasalaştırılmasına engel olmak

- Kamu çalışanlarının haklarını savunmak

- Toplu sözleşme ve grev haklarının korunmasını sağlamak

- Enformel sektörlerdeki emekçilerin görünürlüklerini artırmak

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın emekçilerin taleplerine duyarsız kalmamasını sağlamak

- Ortak Mücadele İnisiyatifi

ORTAK MİTİNGLER DÜZENLENECEK

Bu çerçevede, emek örgütleri ve sendikalarla ortak mitingler, paneller ve çalıştaylar düzenlenmesi, emek örgütlerinin özgün gündemlerine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi ve eylem etkinliklerine katılım sağlanması kararlaştırıldı. Ayrıca, emek gündeminin Meclis faaliyetlerinde dile getirilmesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmalarının takip edilmesine önem verileceği açıklandı.

"EMEĞİN TÜRKİYE'SİNİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Taşcıer, “CHP Emek Büroları olarak, emekçilerin ve emeklilerin yükselen taleplerinin siyasal alandaki temsilcisi olacağız. Tüm emek örgütleri ve sendikalarla yan yana, toplumsal muhalefetin sesi olacağız. Emekten yana, adil bir ülkeyi; emeğin Türkiye’sini birlikte inşa edeceğiz” dedi.