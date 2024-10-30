CHP'li vekillerden 'Ahmet Özer' tepkisi: 'Bir operasyonla karşı karşıyayız'

Yayınlanma: 30.10.2024 - 23:21

Güncelleme: 30.10.2024 - 23:21

Günaydın, CHP'li milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, demokrasi tarihi açısından kara bir günü geride bıraktıklarını, kara bir geceye adım attıklarını söyledi.

Sabah saatlerinde evinde gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in emniyet ve savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini belirten Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediye Başkanımız Ahmet Özer hakkındaki iddialar neydi? Çeşitli dijital materyallerde kendi iradesi dışında adının geçmesi, teknik ve fiziki takip sonrasında geriye yönelik 20 yıllık iletişim tespiti ve HTS kayıtlarının alınması sonrasında bazı kişilerle baz sinyali ve telefon kayıtlarının çıkması ve bir örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen kişiyle görüşme yapmış olması. Bunların tamamını biz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun bir basın bildirinden öğrendik. Adı bilgi notuydu ama adeta kamuoyunu sevgili başkanımıza ve partimize yönelik bir itibar suikastına hazırlamaya yönelik bir belgeydi. Çünkü bunların tamamı iddia niteliğinde."

"BİR OPERASYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Esenyurt Belediyesine kayyum atandığına yönelik haberler yayıldığını ifade eden Günaydın, "İstanbul Valisi, böyle bir kararın kendisine tebliğ edilmediğini söyledi. Biraz önce TBMM'deki iktidar kulisinde konuştuğumuz İçişleri Bakanı böyle bir işlemin yapılmadığını ancak Sulh Ceza Hakimliğinden tutuklama kararı çıkarsa daha sonraki işleme bakacaklarını ifade etti. Bu ifadelerin satır aralarının ne anlama geldiğini biliyoruz. Bir operasyon yapıyorlar. Esenyurt Belediyesinden başlayıp İstanbul Büyükşehir Belediyemize, CHP'ye yönelik bir ayrıştırma, bir itibar suikastı, hukukun araçsallaştırılması üzerinden yapılan bir operasyonla karşı karşıyayız" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin tüm milletvekilleri, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin İstanbul'a hareket ettiğini belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Yarın CHP MYK'sı Esenyurt'ta olağanüstü toplanacaktır, partinin tüm yöneticileri Esenyurt Belediyesinin önünde olacaktır. Tüm yurttaşlarımızı iradelerine, Esenyurt'un, İstanbul'un ve Türkiye'nin iradesine sahip çıkmaya çağırıyorum. Siyaseti adliye koridorlarından dizayn etmenize fırsat vermeyeceğiz. Kumpaslarınızı sizin kucağınızda patlatacağız. Hiçbir CHP'li belediye başkanının yalnız olmadığını göreceksiniz. Yarın yalnızca İstanbul'da değil Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün yurttaşlarımızı milletin iradesine yönelik açık gasp girişimine karşı eylem yapmaya, tutum almaya, sokaklara çıkmaya, anayasal haklarını kullanmaya davet ediyorum. Bütün İstanbulluları da bu andan itibaren Çağlayan Adliyesine, yarın da Esenyurt Belediyesi önünde toplanmaya davet ediyorum. Geleceğimizi çalmalarına izin vermeyeceğiz, milletin iradesine hep beraber sahip çıkacağız."