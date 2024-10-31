CHP’li milletvekilleri yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerine katılmayacak

CHP’li vekiller, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından, yarın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye devam edilecek olan bütçe görüşmelerine katılmayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekilleri yarın tam kadro İstanbul'da olacak.

CHP’li milletvekilleri yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerine katılmayacak
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ANKA
Yayınlanma: 31.10.2024 - 00:16

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu sabah evinde gözaltına alındı. Özer, TCK 314/2'den, 'PKK/KCK üyeliği' suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Özer, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’li tüm milletvekilleri İstanbul’a gidecek.

Bu nedenle komisyon üyeleri de dahil olmak üzere CHP’li milletvekilleri yarın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2025 yılı TBMM Bütçesi görüşmelerine katılmayacak.


Etiketler: #CHP #Bütçe

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