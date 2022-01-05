CHP, ‘fahiş’ zamları yargıya taşıyor

05 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrikte yüzde 52 ile yüzde 127 arasında kadar zamma neden olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararını yargıya taşımaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre kademeli tarife sisteminin düşük gelirli yurttaşları korumak amacıyla uygulanması gerekirken, “zam aracına dönüşmesi nedeniyle” söz konusu EPDK kararının yürütmesinin durdurulması talep ediliyor.

EPDK yeni yılda elektrikte kademeli tarife uygulamasında ilk kademenin 150 kilovatsaat olacağını ve her kademe arasının 50 kilovatsaatle sınırlı tutulacağını duyurmuştu. Yurttaşlar duruma “örtülü zam” diyerek tepki göstermişti. Uygulamayı Danıştay’a götürmeye hazırlana Akın’ın, dava dilekçesinin gerekçesinde; ilk kademeyi 150 kilovatsaat olarak tanımlamanın ve yüzde 50 zam yapmanın “tüketiciler üzerindeki mali yükü artırdığına” dikkat çekti. Gerekçede Türkiye’de dört kişilik bir aile için en bir aylık en az tüketim sınırının 230 kilovatsaat olması ve ilk kademeye zam yapılmaması gerektiği ifade edildi. Dilekçede, kademeli tarifeyi düzenleyen ilgili yasa maddesinin gerekçesine uyulmadığı da belirtilerek, “Enerji verimliliğini arttırmak amacıyla aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında tasarrufu teşvik edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması amaçlanmaktadır” ifadelerinin uygulamayla çeliştiğine dikkat çekiliyor.