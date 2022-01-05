Havayolunda fiyatlar kademeli artacak

05 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

Maliyet artışları bütün sektörlerde büyük sorunlar yaşatmaya devam ediyor. Bu sektörlerden birisi de havayolu yolcu taşımacılığı sektörü. Daha önce sektör mensupları artan maliyetler sebebiyle yurtiçi uçuşlarda uygulanan tavan fiyat tarifesinin artırılması talebinde bulunmuşlardı. Bakanlık, 499 TL olan tavan ücretleri 599 TL’ye çıkardı. 100 TL’lik artışın maliyet artışlarının çok altında kaldığını söyleyen Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane, yolcuları kaybetmemek adına fiyat artışlarının kademeli olarak biletlere yansıyacağını söyledi.

Fiyat düzenlemesinde sektörü de yolcuyu da üzmemeye çalıştıklarını belirten Nane, “Geçen yılla karşılaştırırsak sadece brent petrolün varil fiyatında 2-2.5 kat artış olduğunu görüyoruz. Bugünkü pazar koşullarında talepte halen yüksek dalgalanmalar söz konusuyken, bu maliyet artışlarının bilet fiyatlarına tümden yansıtılabilmesi pek mümkün görünmüyor. Bizim hedefimiz fiyat düzenlemesini sektörü de misafirleri de üzmeyecek şekilde kademeli yansıtmak” dedi.

"2022’DEN ÜMİTLİYİZ"

Önümüzdeki sezona dair beklentilerini de paylaşan Nane, 2019 rakamlarını yakalayacaklarını söyledi. Yaz sezonunda yabancı turist sayısında büyük artış beklediklerini de söyleyen Nane şöyle konuştu:

“Biz 2022 yılının yaz sezonuna ilişkin umut ve beklentilerimizi koruyoruz. Pandeminin giderek daha da kontrol altına alınacağı ve seyahat kısıtlamalarının gevşetileceği varsayımlarıyla 2022’nin yaz döneminde birikmiş yolcu talebinin hem iç pazarda hem de dış pazarda hızlı bir şekilde harekete geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu durumda bilet fiyatlarındaki normalleşmenin de hız kazanacağını düşünüyoruz. Biz 2022’de kapasitemizin en azından 2019 seviyelerini yakalayacağını umuyoruz.”