CHP Gençlik Kolları'ndan 133 TL'lik burs açıklaması: 'Müjde değil, bir sefaletin ilanı'

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredilerinin yetersizliğine dikkati çekerek, "Yeni zam ile beraber bir lisans öğrencisinin günlük bursu sadece 133 TL oldu. Bu zam değil, bu müjde değil. Bu bir sefaletin ilanıdır. KYK bursu ile neler alabiliyor gençler? Bir kitap almak istese bir genç arkadaşımız, bir kitabın sadece yarısını alabiliyor. Bir kitap bile alamıyor" dedi.

'HEM BECERİKSİZLİK HEM UTANÇ'

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, KYK burs ve kredilerinin yetersizliğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Aydın, yüz binlerce gencin günlerce KYK burs zammını beklediklerini, yeni yılın ilk haftasında son gün apar topar bir rakam açıklandığını belirterek, "Açıklanan rakama bakınca geç kalmalarının sebebi belli oldu. Hem beceriksizlik hem utanç. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlere reva gördüğü bu sefaleti açıklayabilecek şeffaflıktan çok uzak olduğunu hepimiz biliyoruz. Çalışanların ücret zamlarını enflasyonun çok altında açıklamaları, asgari ücreti açlık sınırının altında açıklamaları yetmezmiş gibi, emeklilere reva gördükleri tutar yetmezmiş gibi, gençliği de yarattıkları bu sefalete kurban ettiler" dedi.

'GENÇLER UMUTSUZ'

2025'i bitirdiklerini, büyük bir umutla milletin yeni yıla girmek istediğini kaydeden Aydın, "Ama sonuç ne? Emekçi umutsuz, emekli umutsuz, gençler umutsuz. Bugün de yüz binlerce gencin sesi olmak için buradayız. Yarın da 81 ilde tüm meydanlarda gençlik örgütlerimiz olacak" ifadelerini kullandı. Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koğuştan bozma yurt odaları için yüzde 45 zam yapanlar, gençlere bin TL zammı reva gördü. Bir de bunu müjde gibi duyurdular. İnanılmaz bir şey. Yurtlara, yemeklere yaptıkları zam kadar bile bir artış göstermediler. Kendi evlatları varlık içerisinde yaşarken, bu tabloyu milletin evlatlarına reva görürken acaba hiç vicdanları sızladı mı, çok merak ediyorum. Bu rakamı reva görürken hiç vicdanını sızladı mı? Ama sözümüz olsun tüm arkadaşlarımıza. Genel Başkanımız Özgür Özel'in de dediği gibi bakan evlatlarının devri bitecek vatan evlatlarının devri başlayacak bu ülkede.

BİR KİTABA YETMİYOR

Neden sefalet diyoruz? Gerçeklere birlikte bakalım. Yeni zam ile beraber bir lisans öğrencisinin günlük bursu sadece 133 TL oldu. Bu zam değil, bu müjde değil. Bu bir sefaletin ilanıdır. KYK bursu ile neler alabiliyor gençler? Bir kitap almak istese bir genç arkadaşımız, bir kitabın sadece yarısını alabiliyor. Bir kitap bile alamıyor.

Final haftasındayız. Bir kahve içmek istese, kütüphaneden çıksa, bir kafeye gitse, bir kahvenin ortalama fiyatı ne kadar? 170 TL. Bir kahvenin sadece dörtte üçünü alabiliyor bugün sadece gençler.

'BU TAVUK DÜRÜMÜN YARISINI KİM YEDİ'

Yemek yemek istese, karnı acıksa, bir dönerciye gitse, bir tavuk dürüm almak istese bugün Türkiye'de ortalama 250 TL. Sadece yarısını alabiliyor. Sayın Bakan'a soruyorum, bu tavuk dürümün yarısını kim yedi? Kimler yedi? Gençlere bunu mu reva gördünüz? Bir pizzacıya gitse, bugün Türkiye'de ortalama bir pizza 260 TL. Gençlere verilen günlük rakam ne? 133 TL. Yarısı yok.

2017'den örnek verelim. Niye 2017? Başkanlık sistemine geçiş. Uçacaktık, göklere çıkacaktık. Orta boy filtre kahve 6 lira 25 kuruş. Bir aylık bursla 68 adet filtre kahve alınabiliyordu. Bugüne geldiğimizde 2026, 170 TL. Bir aylık bursla sadece 23 adet filtre kahve alınabiliyor. 45 adet filtre kahve kayıp.

Kültür sanattan bahsedelim. 2017 yılında devlet tiyatrolarında bir adet bilet 9 TL'ydi. Bir aylık bursla 47 adet tiyatro bileti alınabiliyordu. Bugün 2026'da en ucuz öğrenci bileti 120 TL. Bir aylık bursla sadece 33 adet tiyatro bileti alınabiliyor. 14 adet tiyatro bileti kayıp.

İşte reva gördükleri, gençlere layık gördükleri burs bu. Tabii daha burada giyim harcaması yok, sağlık yok, kişisel bakım yok. Hastalansa ilaç almak yok. Kültür, sanat, sosyal hayat zaten yok. Gençlerin Türkiye Yüzyılı dediğiniz bu dönemde gerçekliği işte bu.

Bu parayla bir gün değil, bir öğün bile geçiremezken 133 TL ile 'Al bu parayı, geçin, barın, karnını doyur, oku, yaşa' diyorlar. Günlük 133 TL ile bu hayat pahalığında kim yaşayabilir? Kim geçinebilir? Hangi genç eğitim hayatını tamamlayabilir?"

'BUGÜN BİR ÇEYREK ALTIN BİLE ALINAMIYOR'

Aydın, "Gençleri düşünüyoruz'' denildiğini anımsatarak, "Evet belli. Tablolardan görüyoruz. Ne kadar düşündüğünüzü görüyoruz hep birlikte. Keşke bir ay boyunca bu sefalet ücretleriyle nasıl geçinebileceklerini de düşünseydiniz" diye konuştu. Aydın, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in de söylediği gibi, iktidara geldiğinde bir KYK aylığı 45 TL'ydi. O KYK aylığıyla o zaman 45 et döner alınabiliyordu. Bugün kaç tane alınabiliyor biliyor musunuz? Sekiz, sadece sekiz. '45 liracık' diyorlardı, 1,5 çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün bir çeyrek altın bile alınamıyor" ifadelerini kullandı.

Ülkenin gerçekliğinin bu olduğunu söyleyen Aydın, "Bu, bir halkın bile isteye yoksullaştırılmasıdır. Bu, gençlerin geleceğini soldurmaktır, umutlarını yok etmektir. Bugün gençler içi boş müjdeler istemiyor. Onurlu bir yaşam istiyor. Gençler göstermelik değil gerçek bir katkı bekliyor burada. Gerçek bir katkı" dedi. Aydın, şöyle konuştu:

'BU KARA DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

"Bugün milyonlarca gencin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 100 bin öğrenciye burs veriyor. Bugün 16 İBB yurdu hizmet gösteriyor. En iyi koşullarda bu yurtlar. Herkesin imrenerek baktığı, İstanbul'a giden tüm öğrencilerin kalmak istediği yurtlar bunlar. Her sene de sayısı artıyor bu arada. Öyle yatak sayısını arttırıp, altı kişilik odayı sekiz kişilik yapıp, 'Sayımızı arttırdık' da denmiyor.

Bizim tüm belediyelerimiz tüm imkansızlıklara rağmen, tüm engellemelere rağmen bu beceriksizlere karşı ülkenin geleceği için, kadınları için, gençleri için çalışmaya devam ediyor. İlk seçimde iktidara geleceğiz sevgili arkadaşlarım. Bakın, ilk seçimde iktidara geleceğiz ve bu kara düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Bu beceriksizleri hep birlikte göndereceğiz. Size söz olsun.

Hiçbir genç arkadaşım umutsuzluğa kapılmasın. Sefalet varsa sefalete karşı mücadele edenler var. Yokluğa, yoksulluğa karşı direnen milyonlar var, meydanlar var. Umutsuzluğun karşısında, yoksulluğun karşısında CHP var ve onun Gençlik Örgütü var. Çaresizliğe hapsolmayacağız. Geleceğimizi hep birlikte geri alacağız.

Umutlu, adil, özgür yarınları hep birlikte kuracağız. Gençlerin sefalete mahcup olmadığı, tam aksine umutla filizlenip koca çınara dönüştüğü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Unutmayın, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz."