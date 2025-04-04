CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, enflasyonu ve Trump’ın yeni vergilerini gazetemize değerlendirdi: ‘Enflasyon inandırıcı değil’

Yayınlanma: 04.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2025 - 04:00

CHP’li Karatepe, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, TÜİK’in enflasyon saptamalarının gerçekçi bulunacak tarafı olmadığını dile getirdi.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) sene başında enflasyon araştırmasını TÜİK’e çok yakın, benzer hale getirdiğini belirten Karatepe, “Açıklanan rakam, İTO’nun rakamının 1,25 puan altında. Çok gerçekçi değil. Gıda verileri yüzde 4’e, 5’e yakın. Vatandaşın hissettiği oldukça yüksek” diye konuştu. Elektrik tüketimindeki artışa da dikkat çeken Karatepe, “Verilere baktım, Mart’ta elektrik fiyatı düşmüş. Şubatta 2,45, Mart’ta 2,43. Bir taraftan elektrik fiyatı artarken, diğer yandan bu açıklama nasıl oluyor. İzaha muhtaç bir durum. Açıklanan rakamlar enflasyonun yüksek seyrettiği gerçeğini değiştirmiyor. Mehmet Şimşek yaklaşık 22 aydır ekonomiyi yönetiyor. Baktığımzda bu dönemde enflasyonda yalnızca 1 puanlık bir düşüş sağlanmış görünüyor” dedi.

Karatepe, 18 Mart’tan sonra yaşananlar nedeniyle önümüzdeki dönemde TÜİK’in bile yüksek enflasyon rakamları açıklamak zorunda kalacağını belirterek, “Çünkü onun da şansı kalmadı” diye konuştu. Son 3 ayda yüzde 10’luk bir enflasyon oluştuğunu, çok sayıda ülkenin yıllık enflasyonunun bu rakamın dörtte birine denk geldiğini vurgulayan Karatepe, şöyle konuştu:

“Bizim gelirlerimiz enflasyona paralel artmıyor. Yüksek seyrediyor olması bizim hızlı yoksullaşmamıza neden oluyor. Cebimize giren para sabit, her ay ödediğimiz miktar artıyor. Her ay daha az mal ve hizmet alabiliyoruz, yoksullaşıyoruz.”

‘TRUMP VERGİLERİ BİZİ ETKİLER’

ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı vergilerin sonuçlarını değerlendiren Karatepe, “Açıklamaları canlı izledim. Dünya ticaretine etki edecek kararlar aldı. Türkiye’ye yüzde 10’luk vergi geliyor. Ama tüm otomotive yüzde 25 vergi geliyor. Geçen yıl bizim en fazla ikinci ticaret yaptığımız ülke. 16,4 milyar dolar ihracat, 16,2 milyar dolar ihtalat yapmışız. Bizde çok sayıda yabancı otomotiv üreticisi var. Ya fiyat düşürecekler ya da daha az satabilecekler” dedi.

Karatepe, ticaret savaşlarının enflasyonist etkisinin Türkiye’ye yansımalarının olabileceğini, iktidarın bir önlem arayışını görmediğini söyledi. Karatepe, “Türkiye belki yeni pazarlara yönelecek. Diğer ülkeler birbirlerine karşı da aynı yöntemi benimser mi belli değil. Ayrıca Avrupa bölgesi de bizim ihracatımız açısından önemli Bu tarifelerle birlikte ekonomik aktivitenin farklılaşması bizim üzerimizde etkiye yol açar” değerlendirmesini yaptı.