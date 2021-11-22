CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Erdoğan nerede konuşuyor?

22 Kasım 2021 Pazartesi, 20:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası faiz ve dolar ile ilgili konuştu.

Faiz ve enflasyon mesajı veren Erdoğan, "Hep söylüyorum: Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faizin seviyesini belirleyecek olan ülkenin ihtiyaçlarıdır" dedi.

Erdoğan, açıklamasının devamında "Ülkemizi eskiden hep yaptıkları gibi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Biz aynı oyunu vesayetle mücadelede gördük. Sabrettik ve başardık. Biz aynı oyunu terör örgütleriyle mücadelede gördük. Karşı atağımızı yaptık, başardık" ifadelerini kullandı.