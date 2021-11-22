CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Erdoğan nerede konuşuyor?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşma sırasında doların tarihi zirveyi görmesini eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Doların arttığını duyunca akıllara ilk olarak "Erdoğan nerede konuşuyor" sorusu geliyor" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası faiz ve dolar ile ilgili konuştu.
Faiz ve enflasyon mesajı veren Erdoğan, "Hep söylüyorum: Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faizin seviyesini belirleyecek olan ülkenin ihtiyaçlarıdır" dedi.
Erdoğan, açıklamasının devamında "Ülkemizi eskiden hep yaptıkları gibi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Biz aynı oyunu vesayetle mücadelede gördük. Sabrettik ve başardık. Biz aynı oyunu terör örgütleriyle mücadelede gördük. Karşı atağımızı yaptık, başardık" ifadelerini kullandı.
DOLAR ARTTI
Erdoğan'ın konuşması sırasında dolar 11.4673 seviyesine geldi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Erdoğan konuşurken doların artması ile ilgili açıklama yaptı.
"ERDOĞAN NEREDE KONUŞUYOR"
Doların arttığını duyunca akıllara ilk olarak "Erdoğan nerede konuşuyor" sorusu geldiğini belirten Ağbaba, "Rekor kıran #dolar değil, Türk lirasının değer kaybı, alım gücünün sıfırlanması, yoksulluğun artışı" dedi.
Ağbaba'nın açıklaması şu şekilde:
Doların arttığını duyunca aklımıza direkt "Erdoğan nerede konuşuyor" sorusu geliyor.— Veli Ağbaba (@veliagbaba) November 22, 2021
Rekor kıran #dolar değil, Türk lirasının değer kaybı, alım gücünün sıfırlanması, yoksulluğun artışı.. pic.twitter.com/wfCP3X7vXQ
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