CHP Genel Başkanı Özgür Özel motokuryeler buluşmasında konuştu: 'Problemlerin görünmez olmaması ve gölgelenmemesi sağlanacak'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenen “Emeğin Türkiye’si: Motokuryeler Buluşması”na katıldı. Etkinlikte motokuryelerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Özel, konuşmasında katılımcıların sorunlarının görünür kılınmasının önemine dikkat çekti. “Bugün sizlerin ve sizi destekleyenlerin sorunlarını, beklentilerini ve risklerini konuşmak için buradayız. Bu alan hızla büyüyor, sorunlar da aynı hızla artıyor. Biz de çözüm yollarını birlikte tartışmak istiyoruz” dedi.

SAMET ÖZGÜL ANILDI

Özel, Ankara’da trafikte yaşanan tartışma sonucu bıçaklanarak hayatını kaybeden motokurye Samet Özgül’ün ablasına değinerek, “Kazadan önce Berna’yı ve ailesini tanımıyorduk. Ancak kazadan sonra hem taziye hem de hukuki süreci takip ederken tanıştık. Parti meclisinde bir değişiklik yapma fırsatı doğduğunda, Berna’ya bu mücadeleyi parti meclis üyesi olarak sürdürmesini önerdik ve o da kabul etti” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer’in de teknik anlamda motokuryelerin sorunlarıyla ilgilendiğini aktaran Özel, “Bugün burada, kaybettiğimiz meslektaşlarınızın resimlerinin, kasklarının ve eldivenlerinin bulunduğu bir alanda sizlerle birlikteyiz. Türkiye’nin gündeminde pek çok konu olsa da, bugün sadece sizin sorunlarınızı konuşmak için buradayız. Böylece problemlerin görünmez olmaması ve gölgelenmemesi sağlanacak” diye konuştu.

Etkinlik, motokuryelerin çalışma koşulları ve karşılaştıkları riskler konusunda farkındalığın artırılmasına odaklandı. Özel’in açıklamaları, partinin bu alandaki politik yaklaşımını ve çözüm odaklı tutumunu vurguladı.