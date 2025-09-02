CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi, piyasalar karıştı: Borsa İstanbul'da sert düşüş!

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi sonrası piyasalar sert dalgalandı. Borsada sert bir hareketlilik yaşandı. Yatırımcılar, gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkisini yakından izliyor.

PİYASALAR SERT DALGALANDI

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi kararının ardından piyasalar hareketlendi. İstanbul’da 8 ekim 2023’te yapılan kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Çelik’in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

YENİ İL YÖNETİMİ BELLİ OLDU

CHP İstanbul yönetimi görevden alınırken, İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap atandı. Bu kararın ardından borsa hızla değer kaybetti.

BORSADA SERT DÜŞÜŞ

Güne 11 bin 304 puanla başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, yüzde 5,37 gerileyerek 10 bin 747 puana kadar düştü. Bankacılık endeksinde de kayıplar derinleşti ve değer kaybı yüzde 8'i aştı. Böylelikle, 31 Temmuz'dan bu yana elde edilen kazanımlar geri verilmiş oldu. Bankacılık endeksinde ise düşüş, yüzde 7'yi geçti.

30 Ağustos tarihinde Borsa İstanbul'da yapılan bir dizi değişiklikten biri de devre kesici kuralıydı. Alınan kararla birlikte borsada yüzde 5'de devreye giren kesici işlemi yüzde 6'ya çıkarılmıştı. Değişik yapıldıktan sonra ikinci işlem gününde devre kesici işleminin kullanılmaması sağlanmış oldu.

Değişikliğin hemen ardından kuralın işler hale gelmesi 'hazırlık yapıldığı' iddialarını gündeme getirdi.

BORSA İSTANBUL’DAN YUKARI ADIM KURALI

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde yaşanan sert düşüş nedeniyle pay piyasasında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan açıklamada, "Saat 15.40.03 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" ifadesi kullanıldı.

YUKARI ADIM KURALI NEDİR?

Yukarı adım kuralı, borsada açığa satış işlemlerinde fiyatların aşırı düşüşünü engellemek amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Bu kural ile açığa satış işlemleri yalnızca hisse fiyatı bir önceki seviyenin üzerinde gerçekleştiğinde yapılabilmekte, böylece piyasada ani kayıpların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.