CHP İstanbul İl Kongresi iptali edilmişti: Kamu bankalarından milyarlarca dolarlık müdahale!

Türkiye’de kamu bankaları, döviz piyasasına güçlü müdahalede bulundu. İstanbul’da ana muhalefet partisi CHP’ye yönelik mahkeme kararı sonrası lira üzerindeki baskının artmasıyla birlikte, kamu bankalarının salı ve çarşamba günleri toplamda yaklaşık 5 milyar dolar sattığı bildirildi.

SATIŞLAR PİYASAYA YÖNLENDİRİLDİ

Piyasaya yakın kaynaklar, satışların büyük bölümünün salı günü gerçekleştiğini belirtti. Mahkeme kararının CHP’deki üst düzey atamaları iptal ederek kayyum görevlendirmesi, siyasi tansiyonu yükseltti. Bu gelişmelerin ardından yatırımcıların liradan çıkışa yönelmesiyle kamu bankaları piyasaya müdahale etti.

DOLAR/TL KURU VE BORSA HAREKETLERİ

Çarşamba günü öğle saatlerinde lira, dolar karşısında sabit kalsa da bu seviye kapanış bazında tarihi dip olarak kayda geçti. Aynı süreçte Borsa İstanbul BIST-100 endeksi salı günü yaklaşık yüzde 6 düşerken, devlet tahvili getirilerinde sert yükseliş görüldü.

İki yıllık devlet tahvili getirileri 76 baz puan artarak yüzde 40,73’e yükseldi. Ağustos ayı enflasyonu ise beklentilerin üzerinde gerçekleşerek piyasalardaki kayıpları artırdı.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ ALANI KALMADI

Piyasalardaki sert dalgalanmalara, beklentilerin üzerinde gelen ağustos enflasyon verileri de eklendi. Ekonomistler, enflasyondaki bu tablo nedeniyle Merkez Bankası’nın bu ay faiz indirimine alanının kalmadığını belirtiyor.

19 MART SÜRECİNİ HATIRLATTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart tarihinde gözaltına alınmasının ardından başlayan süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinden 52 milyar doları aşan seviyede döviz satışı yapılmıştı.