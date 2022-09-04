CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat: Sporda, reklamlarla servet dağıtılıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı’nın Sayıştay raporları üzerinden “sporda reklam ödemeleri adı altında vurgun yapıldığını” açıklandı.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı’nın Sayıştay raporları üzerinden “sporda reklam ödemeleri adı altında vurgun yapıldığını” açıkladı.
Bakanlığın 2020 raporuna gönderme yapan Karabat, “Burada özel gelir olarak tahsil etdilen 1 milyar 653 milyon 446 bin TL’nin maksadı dışında kullandığı tespitini görüyoruz. Gelir olarak kaydedilmesi gereken paranın nereye harcandığı meçhul” yorumunu yaptı. Spor Toto Başkanlığı’nın 2019 raporundaki “Reklam giderleri için önemli tutarlarda bütçe ayrılması” başlıklı tespite değinen Karabat, “Spor Toto, reklam bedeli altında 2013-2019 arasında 5.8 milyar TL’lik harcama yaptı. Reklam gideri ile kamufle edilen aslında bir servet transferi. Başta AKP’li belediyelerin elindeki spor tesisleri olmak üzere saraya yakın mecralara kaynak aktarılıyor. Reklam adı altında yandaş müteahhitler zengin ediliyor. Yedi yılda yaklaşık 6 milyarlık ‘reklam’ harcaması hakkında Sayıştay, ‘Farklı ödemeler arasında makul bir denge ya da ödeme ile reklam faaliyeti arasında rasyonel bir ilişki veya orantı bulunmadı’ tespitini yapıyor. Burada kaynakların adil dağıtılmadığı da söz konusu” ifadelerini kullandı.
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