'Özel Durum Açıklaması'nda ortaya çıktı: AKP'den KKM ile servet transferi

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:52

Aralık ayında 18 TL'yi aşan dolar kuru, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'müjde' olarak açıklanan kur korumalı mevduat (KKM) sistemiyle 12 TL bandına geri çekilmişti. Dolar kuru 18 TL'yi yeniden buldu, aradan geçen 7 ayda KKM'ye parasını yatıranlar servetine servet kattı.

KKM TEMMUZ SONU 1 TRİLYONU AŞTI

20 Aralık’taki kabine toplantısı sonrası Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan Kur Kurumalı Mevduat (KKM) sistemi 29 Temmuz itibarıyla 1 trilyon 134 milyar liraya ulaştı.

"6 AYDA 73 BİN 519 TL HAZİNE'DEN PARA ALDI"

Erdoğan'ın dolar kurunu 18 TL'den aşağı düşürmek için müjdelediği KKM ile yurttaşın cebinden yapılan servet transferini BirGün yazarı Bahadır Özgür, Twitter hesabında bir belge paylaşarak duyurdu.

Belgeye göre bir ticari firma 11 Şubat'ta 16 bin 675 dolarını çeşitli bankalarda TL'ye çevirdi ve 226 bin 88 TL olarak kur korumalı mevduata yatırdı. Aradan geçen 6 ayda kurdaki değişiklik nedeniyle firma 73 bin 519 TL Hazine'den para aldı.

Tablo, KKM'nin halka maliyetini bir kez daha ortaya koydu.

Söz konusu paylaşım şöyle: