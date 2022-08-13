'Özel Durum Açıklaması'nda ortaya çıktı: AKP'den KKM ile servet transferi
AKP'nin halktan alınan vergilerle Hazine'den garanti ödeme yaparak nasıl servet transferi yaptığını BirGün yazarı Bahadır Özgür sosyal medyada bir belge paylaşarak duyurdu.
Aralık ayında 18 TL'yi aşan dolar kuru, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'müjde' olarak açıklanan kur korumalı mevduat (KKM) sistemiyle 12 TL bandına geri çekilmişti. Dolar kuru 18 TL'yi yeniden buldu, aradan geçen 7 ayda KKM'ye parasını yatıranlar servetine servet kattı.
KKM TEMMUZ SONU 1 TRİLYONU AŞTI
20 Aralık’taki kabine toplantısı sonrası Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan Kur Kurumalı Mevduat (KKM) sistemi 29 Temmuz itibarıyla 1 trilyon 134 milyar liraya ulaştı.
"6 AYDA 73 BİN 519 TL HAZİNE'DEN PARA ALDI"
Erdoğan'ın dolar kurunu 18 TL'den aşağı düşürmek için müjdelediği KKM ile yurttaşın cebinden yapılan servet transferini BirGün yazarı Bahadır Özgür, Twitter hesabında bir belge paylaşarak duyurdu.
Belgeye göre bir ticari firma 11 Şubat'ta 16 bin 675 dolarını çeşitli bankalarda TL'ye çevirdi ve 226 bin 88 TL olarak kur korumalı mevduata yatırdı. Aradan geçen 6 ayda kurdaki değişiklik nedeniyle firma 73 bin 519 TL Hazine'den para aldı.
Tablo, KKM'nin halka maliyetini bir kez daha ortaya koydu.
Söz konusu paylaşım şöyle:
AKP'nin KKM ile nasıl ciddi bir servet transferi yaptığının somut örneği...— bahadır özgür (@bahadir_ozgr) August 12, 2022
Ercar Filo Kiralama 11 Şubat'ta 16.675.000 $'ını TL'ye çevirdi. 226.088.095 TL'yi Kur Korumalı Mevduat'a yatırdı. 6 aylık kazancı 73.519.120 TL.
İşinden bu kadar gelir elde edemezdi! pic.twitter.com/rBjr1XDLkk
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