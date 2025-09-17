CHP kurultay davası ertelendi: Türkiye'nin risk primi düştü!

CHP Kurultay davasının 24 Ekim’e ertelenmesinin ardından piyasalar olumlu bir seyir izlerken, kredi risk priminde de düşüş yaşandı.

CDS 5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Türkiye'nin kredi geri ödeme kapasitesini gösteren ve risk primi olarak bilinen 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS), sabah saatlerinde 244,1 ile 2020 Şubat’tan bu yana en düşük seviyeye indi.

RİSK ALGISI GERİ ÇEKİLMEYE NEDEN OLDU

İnfo Yatırım sabah notunda, "Siyasi belirsizlik durumunun ortadan kalması ve buna bağlı olarak para politikalarına ilişkin beklentilerin rasyonalite çerçevesinde devam etmesi durumu ile CDS son 5 yılın en düşük seviyesine geldi. Yani risk algısının düşmesi, CDS’i geri çekti" ifadeleri yer aldı.

Aracı kurum değerlendirmesinde ayrıca, "CDS’teki geri çekilme ile birlikte Türkiye’nin dış borçlanma maliyeti azalacak, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan güveni artabilir. Bankalar ve şirketlerin yurt dışından daha düşük faizle kredi bulma imkanı artacak ve sanayi tarafında katalist etki yaratacak. Özetle; CDS tarafındaki geri çekilme, ülke riskindeki iyileşme, düşük borçlanma maliyeti ve yatırımcı güvenini beraberinde getirir" denildi.

CDS NEDİR?

Türkçe’de kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak bilinen CDS (Credit Default Swap), bir çeşit sigortalama işlemi olarak tanımlanabilir.

Bir ülke hazinesine veya şirkete borç verirken, borcun geri ödenmeme ihtimaline karşı alınan sigorta poliçesine CDS denir ve genellikle tezgahüstü piyasalarda (OTC) işlem görür.