CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Erdoğan'a ekonomi tepkisi: 'Yetki verildi etki ne oldu?'

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, TBMM’de görüşülen “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” üzerine yaptığı konuşmada, Türk Lirası’nın yaşadığı büyük değer kaybına dikkat çekti.

Teklifin ilk üç maddesinin, doğrudan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun’da değişiklik öngördüğünü belirten Bakırlıoğlu, “Zaten teklifin adı da bunu açıkça ortaya koyuyor” dedi. Cumhurbaşkanına verilen ekonomik yetkileri hatırlatan milletvekili, “Bu yetkiler Türk Lirası'nın değerini korumak içindi ama geldiğimiz nokta ortada” ifadelerini kullandı.

Bakırlıoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim dönemlerindeki “Verin yetkiyi, görün etkiyi” sözlerine atıf yaparak, "Yetki verildi ama etki ne oldu?" sorusunu yöneltti. Ekonomideki bozulmayı somut örneklerle açıklayan Bakırlıoğlu, 200 TL’nin yıllar içindeki alım gücüne dikkat çekti:

Altın: 2009 yılında 200 TL ile 3 çeyrek altın alınabiliyorken, 2025’te aynı banknotla sadece kurdele ve iğne alınabildiğini söyledi.

2009 yılında 200 TL ile 3 çeyrek altın alınabiliyorken, 2025’te aynı banknotla sadece kurdele ve iğne alınabildiğini söyledi. Et: 2009’da bir kuzunun tamamına karşılık gelen 15 kilo et alınabilirken, bugün sadece 200 gram et alınabildiğini belirtti.

2009’da bir kuzunun tamamına karşılık gelen 15 kilo et alınabilirken, bugün sadece 200 gram et alınabildiğini belirtti. Döviz: 200 TL’nin 2009’da 132 dolara denk geldiğini, bugün ise sadece 5 dolar alınabildiğini ifade etti.

200 TL’nin 2009’da 132 dolara denk geldiğini, bugün ise sadece 5 dolar alınabildiğini ifade etti. Suriye Riyali: Umreye giden yurttaşların yaşadıkları değişimi örnek gösteren Bakırlıoğlu, “ 2009’da 500 riyal alınıp 500 bardak çay içilirken, bugün 200 TL ile sadece 19 riyal ve 10 bardak çay alınabiliyor ” dedi.

Umreye giden yurttaşların yaşadıkları değişimi örnek gösteren Bakırlıoğlu, “ ” dedi. Ekmek: 200 TL ile 2009’da 100 ekmek alınabilirken, bugün sadece 13 ekmek alınabildiğini vurguladı.

200 TL ile 2009’da 100 ekmek alınabilirken, bugün sadece 13 ekmek alınabildiğini vurguladı. Benzin: 2009’da 63 litre benzin alınabilirken, 2025’te sadece 3,8 litre alınabildiğini söyledi.

Bakırlıoğlu, “Türk milleti Cumhurbaşkanına yetki verdi ama bu yetkinin sonucu, cebindeki paranın buharlaşması oldu,” diyerek, hükümetin ekonomi yönetimini sert sözlerle eleştirdi.