CHP'li Başevirgen'den 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi tepkisi: 'İnsanlar torunlarının yüzüne bakmaya utanıyor'

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, milyonlarca emeklinin yaşam koşullarının giderek ağırlaştığını belirterek emekli bayram ikramiyesi tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başevirgen, 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesinin erken ödeneceğinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “müjde” olarak duyurulmasına tepki gösterdi.

'EMEKLİLER AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR'

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Başevirgen, milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Milyonlarca emekli açlık sınırının altındaki maaşlarıyla yaşam mücadelesi veriyor. Buna rağmen iktidar bayram ikramiyesinde bile artış yapmıyor. AKP’nin emekliyi gözden çıkardığı artık saklanamaz bir gerçek. Emeklinin yaşadığı hayat pahalılığını görmezden geldikleri yetmezmiş gibi bir de dalga geçer gibi 4 bin liralık ikramiyeyi erken yatırmayı ‘müjde’ olarak sunuyorlar. Bugün sıradan bir market alışverişi bile binlerce lirayı bulmuş durumda. Bu ikramiyeyle emeklinin bayram alışverişi yapması mümkün değil. Bayramda misafirlere ikramlık alabilmek ise artık emeklinin hayallerini süslüyor.

'EMEKLİLER TORUNLARINA HARÇLIK VEREMEZ HALE GELDİ'

Başevirgen, emeklilerin yıllarca çalışarak ülkeye katkı sağladığını ancak bugün ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

İnsanlar çocuklarının, torunlarının yüzüne bakmaya utanıyor

Başevirgen açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

Bu ülkenin emeklisi yıllarca çalıştı, prim ödedi, bu ülkeye hizmet etti. Ama bugün geldiğimiz noktada emekli bayramda, torununa harçlık veremeyecek hale getirildi. İnsanlar çocuklarının, torunlarının yüzüne bakmaya utanıyor. Verilen ikramiye emekli bir çiftin memleketlerine gidip gelebilmeleri için otobüs bileti almalarına bile yetmiyor. Emeklilerimizin bayramı bayram gibi yaşayabilmeleri için en düşük emekli maaşı en az asgari ücret kadar olmalı ve bayram ikramiyeleri de bir maaş oranına yükseltilmelidir. Çünkü emeklilerimiz sadaka değil, hakkını istiyor.

Emekli bayram ikramiyelerine 2026 yılında zam yapılmaması nedeniyle emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı ortaya koyan hesaplamaları Cumhuriyet gündeme getirmişti.