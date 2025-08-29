CHP’li Karatepe: ‘577 bin kişi işgücünden çekildi’

TÜİK’in dün yayımladığı aylık işgücü istatistikleri verilerine göre, işsizlikte düşüş yaşandı. CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, verilerdeki düşüşlerin “yanıltıcı olduğunu” söyledi. Karatepe, ‘işsizlikte yalancı düşüş’ başlığı ile yaptığı paylaşımda, “Azalma, iş bulamadığı için iş aramaktan vazgeçip işgücü piyasasından çıkan kişilerden kaynaklanıyor. Mayıs 2024’ten beri 577 bin kişi işgücü piyasasını terk etti” dedi.

"ÂTIL İŞGÜCÜNDE TARİHİ ARTIŞ"

İstihdamın 2025 yılı itibariyle 32 milyon 600 bine gerilediğini kaydeden Karatepe, “Bu, 2024 Mayıs’a kıyasla 400 bin kişilik bir düşüş anlamına geliyor. Türkiye’deki işsizliğin asıl ölçütü olan atıl işgücü oranı (gerçek işsizlik) geçtiğimiz ay tarihi zirvesini gördü. Bu ay 3,1 puan gerileyerek yüzde 29,6 oldu. Bu pandemi dönemindeki seviyedir” açıklamalarında bulundu.

"KADIN VE GENÇ İŞSİZLİĞİNDE AĞIR TABLO"

Karatepe, Türkiye’de toplumsal yıkımın derinleştiğini, bu durumdan en çok kadın ve gençlerin olumsuz etkilendiğini belirtti. Genç işsizlik oranının yüzde 15 olduğuna dikkat çeken Karatepe, “Gençler en verimli dönemlerini işsiz geçiriyor” tepkisini gösterdi. Kadınların işgücü piyasasından sistematik olarak dışlandığını ifade eden Karatepe, “Genç kadınlarda işsizlik yüzde 21,7 ile çarpıcı derecede yüksek; bu durum, onların işgücü piyasasında çok daha dezavantajlı konumda olduğunu gösteriyor. Genel işsizlikte de benzer bir tablo var: Erkeklerde yüzde 6,5 iken kadınlarda yüzde 10,9” açıklamalarını yaptı.