CHP'li Ösen'den hükümete kanserojen ürün denetimi tepkisi: 'Sayın Bolat bir yaptırımdan bahsetmemiş'

CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen’in gündeme getirdiği “Çin’den gelen ayakkabı ve mutfak eşyalarında kanserojen ürün” iddialarına yanıt veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “denetimin tüketici şikayetine konu olması halinde” yapıldığını söyledi. Bakan Bolat’ın daha önceki yanıtında da “Söz konusu firmalar, Türkiye’de temsilcilik açması halinde denetlenebiliyor” dediğini hatırlatan Ösen, “Bakan Bolat, yine alınacak önlemleri anlatmış, ancak halen bir adım atılmadığını görüyoruz. Halk sağlığını yakından ilgilendiren bu denetimsizliği ısrarla gündemde tutmaya devam edeceğiz” dedi.
CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, Ticaret Bakanlığının e-ithalatla Türkiye’ye getirilen güvensiz ve kalitesiz ürünlere karşı önlem amacıyla gümrüksüz alışveriş limitini düşürüp vergileri artırdığını ancak, bu girişimin de soruna çare olmadığını belirterek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sunmuştu. Önergesinde Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği ile Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıların Derneği’nin tespitlerine de yer veren Ösen, Türkiye’ye gümrüksüz alışveriş yoluyla getirilen ayakkabı ile mutfak eşyalarının kanserojen ve alerjen risk taşıdığı iddialarını da Bakan Bolat’a sormuştu. Ösen, Türkiye’de temsilciliği bulunmayan yurtdışında yerleşik e-ticaret firmalarına yönelik denetimin nasıl sağlandığı sorusunu da gündeme taşımıştı.
'MEVZUAT VAR, YAPTIRIM YOK'
Ösen’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Bolat, “İmalatçısı veya ithalatçısı Türkiye’de yerleşik olmayan ürünler için Türkiye’de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunma zorunluluğu getirildiğini” söyledi. Ancak Bolat, bu zorunlulukları yerine getirmeyen firmalara yönelik henüz yapılmış bir yaptırımdan bahsetmedi. Bakan Bolat’ın yanıtını değerlendiren Seda Kâya Ösen ise şunları söyledi:
Sayın Bakan Bolat, gerekliliklere uymayan firmalar için alınacak önlemleri sıralamış ancak, henüz atılmış bir adımdan ya da yerine getirilmiş bir yaptırımdan bahsetmemiş. Yurtdışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişi adına gelen, ticari miktar veya mahiyet arz etmeyen miktarı brüt 30 kilogramı, değeri 30 Euro'yu geçmeyen eşyaların denetiminin ise, ‘tüketici şikayetine konu olması halinde’ yapıldığını belirtmiş. Biz de işte tam bu noktada itirazımızı yapıyoruz. Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bu şekilde Türkiye’ye gelen günlük kargo miktarının 200 bine yükseldiğini belirtmiş ve ‘Kanserojen madde mi, sağlığa zararlı mı incelenmeden direkt Çin’deki atölyeden evinize geliyor’ ifadesini kullanmıştı. Bakan Bolat, halen bu iddialara net olarak yanıt verebilmiş değil. Halk sağlığını ilgilendiren bu durum karşısında, Bakanlığın söz konusu denetimleri tüketicinin şikayetine bırakmış olması, halkın sağlığının bu firmaların insafına bırakılmış olması anlamını taşımaktadır. Halk sağlığını bu kadar yakından ilgilendiren böylesi bir önemli konuda takibimizi sürdüreceğiz ve bakandan sağlıklı bir yanıt alana kadar bu konuyu ısrarla gündemde tutmaya devam edeceğiz.