CHP'li Uzun'dan İŞKUR tepkisi: AKP il ve ilçe başkanlıkları devletin istihdam ofisi değildir!

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla’nın Dalaman ilçesinde İŞKUR İşgücü Uyum Programı kapsamında kamu kurumlarına personel alım sürecinde; İŞKUR ilanının alıntılanarak “başvuruların ilçe başkanlığına da yapılabileceği” yönünde bir paylaşım yapıldığı ve paylaşımın sonradan kaldırıldığı iddiasını TBMM’ye taşıdı.

Uzun, “Söz konusu tablonun kamu istihdam süreçlerinde müdahale algısını büyüttüğünü ve devlete duyulan güveni zedelediğini vurgulayarak, sürecin bütün boyutlarıyla şeffaf biçimde açıklığa kavuşturulmasını” istedi.

Yazılı soru önergesinde; Dalaman’daki alıma ilişkin İŞKUR’un resmî ilanında e-Şube/İŞKUR birimleri dışında bir başvuru kanalı gösterilip gösterilmediği, ilçe başkanlığına yönlendirme içerikli paylaşım iddiasının Bakanlık ve İŞKUR tarafından tespit edilip edilmediği ve tespit varsa hangi işlem ve uyarıların yapıldığı soran Uzun, “Bu iddialar açıklığa kavuşturulmalıdır. AKP İl ve İlçe başkanlıkları devletin istihdam ofisleri değildir. Kamuya personel alımları herhangi bir siyasi partinin siyaset yapma aracı olarak kullanılamaz. Devlet tüm vatandaşlarına eşit yaklaşmalıdır ve personel alımları parti üyeliğine göre değil liyakate dayalı olarak yapılmalıdır” dedi.

Önergede ayrıca, “rehberlik/bilgilendirme” adı altında üçüncü kişiler üzerinden yönlendirmeye ilişkin standart ve sınırların netleştirilmesi, vatandaşın başvuru iradesini etkilemeyecek kontrol mekanizmalarının açıklanması talep edildi.

Kişisel verilerin korunması boyutu da gündeme getirildi: Başvurucu adayların kimlik/iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin resmî kanal dışına taşınması riskinin oluşup oluşmadığı, oluştuysa risk analizi yapılıp yapılmadığı ve hangi teknik-idari tedbirlerin alındığı sorularına yanıt istendi.

Cumhur Uzun, benzer tartışmaların tekrarını önlemek için İŞKUR ilan paylaşımlarında “tek resmî başvuru kanalı” vurgusunu güçlendiren ve “siyasal arayüz izlenimi” doğuran yönlendirmeleri engelleyecek kurumsal bir genel talimat/iletişim kılavuzu yayımlanmasının planlanıp planlanmadığını da Bakanlığa sordu.