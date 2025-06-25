CHP'li Zeybek ekonomideki bozulmayı tek tek sıraladı: 5 ayda 1 trilyon faiz gideri!

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek sosyal medyadan ''Ekonomi Tepetaklak'' başlığıyla dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Zeybek İcra Daireleri'ne 2025 yılı içinde gelen yeni dosya sayının 5 milyona dayandığını ''İcra dairelerine 4,7 milyon yeni dosya geldi'' diyerek paylaşırken ardından ''İcra dairelerine 1 Ocak – 20 Haziran günleri arasında gelen yeni dosya sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 9,4 oranında artarak 4 milyon 711 bin oldu'' ifadelerini kullandı.

TEKSTİLDE KREDİ BORCU YÜZDE 43 ARTTI

CHP İstanbul Milletvekili Zeybek, ''Üretim ve istihdam can çekişiyor'' ara başlığı altında ise ''Çarklar yavaşladı, istihdam azaldı, konkordato başvuruları çoğaldı. Son bir yılda en fazla konkordato alan sektörlerin başında tekstil ve inşaat geldi'' sözlerini kullandı. Zeybek ayrıca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''SGK'ye göre 2025 yılı Mart ayında tekstilde çalışan sayısı 80 bin 534 kişi geriledi. Sektörün batık krediler ise 13 milyar TL'yi aştı.

Yüksek maliyet ve daralan dış piyasa inşaat sektörünü de vurdu. Sektörün kredi borcu yüzde 43 artarken beş ayda 627 inşaat şirketi kapandı.

Sanayide hem üretim düşüyor hem istihdam. İmalat sektöründe çalışan sayısı 67 bin 253 kişi azaldı.

Kaybın büyük payı tekstilden kaynaklandı.''

1 TRİLYON FAİZ GİDERİ

Son olarak örtülü ödeneğe değinen Zeybek kamunun Ocak-Mayıs dönemi faiz giderinin 1 trilyon TL'ye yani bugünkü döviz kurları ile 25 milyar dolara yaklaştığını şu sözlerle ifade etti:

''Kamunun Ocak-Mayıs dönemi faiz gideri 1 trilyon TL'ye dayandı.

Bütçeden kiralar için çıkan para 9,1 milyar TL. Temsil ve tanıtım harcamasına mayısta 316 milyon TL, beş ayda 583,8 milyon TL gitti.

Eski adı 'örtülü ödenek' olan hesabı sorulamayan gizli hizmet gideri de 5,5 milyar TL'ye ulaştı.''







