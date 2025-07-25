CHP’li Zeybek’ten Bakan Kurum’a konut sertifikası tepkisi: 'İnsanları mağdur ettiniz, silkelediniz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın duyurduğu Gayrimenkul Sertifikası Modelini eleştirdi.

Zeybek, “Kusura bakmayın Sayın Bakan, sizin hesabınıza göre insanlar sertifikadan payını ancak ölünce alabilecek” diyerek modelin dar gelirliler için çözüm değil, yeni bir mağduriyet dalgası olacağını öne sürdü. Uygulamanın, geçmişteki bazı borsa mağduriyetlerini anımsattığını vurgulayan Zeybek, “Geçen yıl borsada insanları mağdur ettiniz, silkelediniz. Şimdi de aynı oyunu devam ettiriyorsunuz. Yeni kurbanlar peşindesiniz” ifadelerini kullandı.

'ÖĞRETMEN 11 YILDA SADECE BİR EV ALABİLİR'

Zeybek, sistemin dar gelirliler için erişilebilir olmadığını savunarak şu örneği verdi:

“88 metrekarelik bir ev için 863 bin sertifika gerekiyor. Her bir sertifika 7,6 TL. Toplam maliyet 6,5 milyon TL. Bir öğretmen maaşının tamamını bu sisteme yatırsa, ancak 11 yıl sonra ev sahibi olabilir.”

Zeybek, sistemi “Bir borsa oyunu” olarak nitelendirerek, “Barınma temel haktır, sertifika sistemi dar gelirliyi değil, vurguncuları besler” dedi.

BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI

Tartışmalara neden olan sistem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulmuştu. Bakanlık, kamuoyuna açıklanan yeni Gayrimenkul Sertifikası Modeli ile ilgili 15 sorunun yanıtlandığı bir bilgi notu yayınladı.

Modelin her bütçeye uygun küçük paylarla konut sahibi olmayı kolaylaştıracağı, kademeli alım sistemiyle düşük gelir grubunun da ev sahibi olabileceği ifade edilmişti.