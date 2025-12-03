CHP'li Zeybek'ten Bakan Şimşek'e sert enflasyon tepkisi: 'Millet sizin dalga konunuz mu?'

CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i sert sözlerle eleştirdi. Zeybek, kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından hükümetin ekonomik hedeflerinin tutmadığını belirterek, sosyal medya hesabından kapsamlı bir açıklama paylaştı.

“ENFLASYON HÂLÂ 30’UN ÜZERİNDE”

TÜİK’in kasım ayı enflasyonunu aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 olarak duyurmasını hatırlatan Zeybek, yılın son verisine bir adım kala enflasyonun hâlâ 30’un üzerinde olmasına dikkat çekti. Bakan Şimşek’in daha önce yaptığı, “2025’in başında enflasyon 30’lu rakamlara düşecek”, “Ortasında, haziran–temmuz gibi büyük ihtimalle 20’li rakamlara inecek”, “Yıl sonunda Merkez Bankası hedefinin üstü 21… Ama biz orta noktayı 17,5 dedik” ve “Gelecek yılın sonunda enflasyonu yüzde 20’nin altına indireceğimize inanıyoruz” şeklindeki açıklamaları hatırlatan Zeybek, bu öngörülerin gerçekleşmediğini ifade etti.

“MİLLET SİZİN DALGA KONUNUZ MU?”

Zeybek, açıklamasında Bakan Şimşek’i hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

Sayın bakan Mehmet Şimşek, hedeflerin tamamı buhar oldu. Millet sizin dalga konunuz mu? TÜİK bugün kasım ayı enflasyonunu aylık yüzde 0,87, yıllık ise yüzde 31,07 açıkladı. Yani yılın son verisine bir adım kala enflasyon hâlâ 30’un üzerinde.

“GERÇEK HAYAT RAFIN ÖNÜNDE YAZILIYOR”

Zeybek, hükümetin ekonomi yönetimine yönelik eleştirisini şu sözlerle sürdürdü:

Bu kadar iddialı lafların ardından böylesine isabeti düşük öngörüler sadece bir hedef sapması değildir. HALKIMIZIN aklıyla ve cebindeki parayla sınanan bir güven sorunudur. Çarşıyı pazarı bilmiyorsunuz. Mutfak nasıl dönüyor bilmiyorsunuz. Gerçek hayat, rafın önünde, kasanın dibinde yazılıyor.

“VATANDAŞ İÇİN HER GÜN YANGIN VAR”

Zeybek, yaşam koşullarındaki zorluklara da dikkat çekerek, “Sizin için hava hoş. Erimeyen maaşlarınız, garantili koltuklarınız, kurdan etkilenmeyen bir yaşamınız var. Ama vatandaş için her gün yangın var. O çok övündüğünüz tüik enflasyon sepetine sizi koyup gönderecek bu millet merak etmeyin” ifadelerini kullandı.

“ALIN SİZE EN GÜZEL MAKYAJ”

Ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmesini icra dosyaları üzerinden sürdüren Zeybek, “İcra dairelerine 1 Ocak – 30 Kasım günleri arasında giden YENİ DOSYA SAYISI 9 milyon 661 bine yükseldi. Alın size en güzel makyaj” diyerek tepkisini dile getirdi.