CHP Meclis grubu, yurttaşın ve işletmelerin içinde bulunduğu durumu özetledi: Borç batağı büyüyor
CHP Meclis Grubu, haftalık ekonomi raporunu yayımladı. Raporda küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) bankalara olan kredi borçlarının 70.5 milyar lira daha artarak ilk kez 3 trilyon lira sınırını aştığı belirtildi.
Bununla birlikte yurttaşın bankalara olan borçlarının da ilk kez 2.5 trilyon lira sınırını geçtiği ve tarım sektörünün banka borcunun 500 milyar liranın üzerine çıktığına dikkat çekildi.
CHP’nin hazırladığı raporda şu değerlendirmelere yer verildi:
- Ekonomi yönetiminin swap yoluyla (kiralık parayla) borçlanılarak artırılan Merkez Bankası’nın (MB) brüt rezervleriyle “işler yolunda” görünümü vermeye çalışmasına karşın swap borçlarının 3.3 milyar dolar arttığı 20-27 Ekim haftasında brüt rezerv sadece 435 milyon dolar yükseldi. Eksi 55.7 milyar dolardaki net rezerv ise eksi 56.4 milyar dolar oldu.
- Bankacılık sektörü, toplam aktiflerinin yüzde 47.1, öz, kaynakların da yüzde 34.9 oranında büyüdüğü bu yılın ilk dokuz aylık döneminde 440 milyar lira net kâr elde etti. Sektörün net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53.5 oranında arttı.
- Faizdeki yükseliş trendine, yüksek bir borçlanma eğilimiyle yakalanan yurttaşların, kredi kartı ve bireysel kredi borçları nedeniyle bankalara bu yılın ilk dokuz aylık döneminde ödediği faiz 240 milyar lirayı geçti.
- 1 Ocak-3 Kasım 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60.5 oranında artarak 11 milyon 509 bini buldu.
- Ekim ayında yerli yatırımcıların sahip olduğu hisse senetlerinin değeri 191.6 milyar lira, yabancı yatırımcıların sahip olduğu hisse senetlerinin değeri de 184 milyar lira düştü.
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