CHP Meclis grubu, yurttaşın ve işletmelerin içinde bulunduğu durumu özetledi: Borç batağı büyüyor

Yayınlanma: 07.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2023 - 04:00

Bununla birlikte yurttaşın bankalara olan borçlarının da ilk kez 2.5 trilyon lira sınırını geçtiği ve tarım sektörünün banka borcunun 500 milyar liranın üzerine çıktığına dikkat çekildi.

CHP’nin hazırladığı raporda şu değerlendirmelere yer verildi: