CHP milletvekilleri iktidarın ekonomi politikalarına tepki gösterdi: Pankartlı-tablolu protesto

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Görüşmeler öncesinde CHP milletvekillerinin pankartlı-tablolu protestoları vardı.

‘BORÇ BATAĞINDALAR’

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay üzerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in fotoğrafının da bulunduğu pankartı gösterdi. Pankartta, “22 yıldır en çok dinlediğimiz yalanlar. Enflasyon önümüzdeki aylarda tekrar hızlı bir düşüş trendine girecek. 2010” yazısı yer aldı. Akay, aynı sözleri duymaya devam ettiklerini belirterek, “Enflasyonun ne düştüğü var, ne de düşeceği var. Emekli, işçi, dar gelirli, çiftçi, esnaf, hepsi perişan durumda. Borç batağındalar” dedi.

‘1 TL’ TABLOSU

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, bir elinde 10 Euro, diğerinde de üzerinde 485 tane bir TL bulunan tabloyu gösterdi. Karaoba, “Oğlumla birlikte hazırladık. Halkımız daha iyi anlayacak. Avrupalı gençler 45 dakika çalışıyor bunun için. Bizim gençler 4.5, 5 saat çalışıyor. Yani paranın değerini o kadar düşürdünüz ki...Bunu bakkallardan topladık, buraya getirdik. Bu paranın üzerinde tek kıymetli olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk kaldı” dedi.

‘GELEN YIL GİDENİ ARATACAK’

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, ekonomide gelecek yılın bu yılı aratacağını söyledi. 2025 yılında emekçi, emekli, asgari ücretli, memur ne yaşadıysa gelecek yıl daha kötüsünü yaşayacağını dile getiren Bakırlıoğlu, “Kadınlarımız tencereyi bu yıl ne kadar zor kaynattılarsa gelecek yıl daha da zor kaynatacaklar” dedi.

BİR ELİNDE PUL...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, salona gelişinde milletvekilleri ile selamlaşırken, CHP’liler de pankart ve tabloları gösterdiler. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bir elindeki pul ile diğer elindeki 200 lirayı gösterdi. Ağbaba, “Bu para bu pulu alamıyor” dedi. Bakan Şimşek gülümsemekle yetindi.

‘MEHMET ŞİMŞEK ÖDÜYOR’

Ağbaba, gazetecilerin sabah baskınları ile gözaltına alındıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Belediye başkanları cezaevinde, insanların aileleriyle oynanıyor. Bakın, belediye başkanının eşinin pasaportu iptal ediliyor, babasının emekli maaşına el konuluyor, oğluna baskı yapılıyor. Yani, bakın arkadaşlar, düşman düşmana yapmaz ne etik kaldı ne ahlak kaldı, böyle bir dönemi yaşıyoruz. Maalesef, bunun bedelini siz ödemiyorsunuz, bunun bedelini, 19 Mart darbesinin bedelini tüm ülke ödüyor, Mehmet Şimşek ödüyor, Sayın Mehmet Şimşek ödüyor. Geldi ‘reel ekonomi’ dedi, iki yıl uğraştı, geldi en başına geri döndü. Bu hukuksuzluk var olduğu sürece, demokrasi askıya alındığı sürece bu ülkede ekonomi de düzelmez ahlak da düzelmez.”

‘TÜRKİYE’NİN GERÇEK RESMİ’

Ağbaba, şöyle devam etti:

“Bir tarafta enflasyonu, bütçeyi konuşacağız olağan bir dönem gibi... Olağandışı dönemden geçiyoruz. 19 Mart’tan ders almayanlar gazetecileri sindirmeye çalışıyor. Basına gözdağı vermeye çalışıyorlar. (Gözaltına alınan gazetecilerin yer aldığı fotoğrafı göstererek) Şu resme bakın. Türkiye’nin gerçek resmi. Bir dikta rejimi ile karşı karşıyayız. Siyasetle mücadele edemeyenler AKP’nin yargı kolları ile muhaliflere ayar vermeye çalışıyorlar.”

‘RENKLİ KARŞILAMA...’

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek konuşmasına başlarken, “Renkli karşılama için de teşekkür ediyorum” dedi. Bunun üzerine Ağbaba, “Sayın Bakan, biz yapmadık siz yaptınız, Ali Karaoba’nın elindekini siz yaptınız” diye karşılık verdi.

‘TEKSTİL, MOBİLYA BATTI’

Şimşek konuşmasında, emek yoğun sektörlerde zayıf seyreden üretimi canlandırmak ve istihdamı korumak amacıyla reel sektöre yönelik destekleri artırdıklarını söyledi. Bunun üzerine CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Bursa’da her gün işçiler işten çıkarılıyor, işsizlik artıyor. Bursa’da son bir yılda kaç kişi işten çıkarıldı biliyor musunuz ? Tekstil battı, mobilya battı” dedi.

‘MEMLEKETTE ADALET Mİ KALDI’

Şimşek, vergide adeletten söz edince, CHP’liler “vergide adalet yok” karşılığını verdi. CHP’li Ağbaba, “Memlekette adalet mi kaldı vergide kalsın” diye konuştu.

‘KARGALAR GÜLDÜ’

Şimşek, “Türkiye’de dolaylı vergi yükü yüzde 10.7, dolaysız vergi yükü ise yüzde 12.8’dir” dedi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Kargalar bile güldü” karşılığını verdi.

VERGİ VE HARÇ ZAMMI...

Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinin devam edeceğini öngördüklerini belirterek, “Ayrıca, vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizde” dedi.