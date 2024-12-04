CHP'den Bakan Uraloğlu'na sert tepki: 'Suçlamayı bırakın da iş yapın'

Yayınlanma: 04.12.2024 - 14:11

Güncelleme: 04.12.2024 - 14:11

Türkiye, dünyanın en yavaş internetini kullanan ülkeler arasında yer alırken, son zamanlarda internet faturaları hızla artarak vatandaşları zor durumda bırakmaya başladı. 200-250 TL arasında olan faturalar, taahhüt süresi sona erdikten sonra katlandı. Paket içeriğine göre rakamlar sürekli yükselirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise fahiş zamlara “serbestlik” yanıtını verdi.

İnternet çağını yaşadığımız günümüzde Türkiye, dünyanın en yavaş internetine sahip ancak bedeli yüksek ülkelerden biri konumunda bulunuyor. İnternet hızı sıralamasında 158 ülke arasında 102. sırada bulunan Türkiye’de bu hizmete, aylık 100 megabit (Mbps) kullanıma ortalama 483 lira bedel ödeniyor. Speedtest Küresel Endeksi verilerine göre, sabit geniş bant internet hızında 47.27 Mbps hızla Türkiye, Bangladeş, Guatemala, Güney Afrika gibi ülkelerin gerisinde yer alıyor ve dünya genelinde ortalama 85 Mbps olan hızın yarısı kadar hıza sahip. Mobil internet hızında ise Türkiye, 111 ülke arasında 49.32 Mbps hızla 62. sırada yer alıyor. Bu düşük hızdaki interneti pahalıya kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, operatörlerin yaptığı zamlara karşı tepki gösteriyor. Picodi Türkiye verilerine göre, Türkiye’de 100 Mbps internetin ortalama aylık bedeli 12.7 Euro, yani güncel kurla yaklaşık 463 lira. Dünyada ise en pahalı internet Norveç’te, aylık 100 Mbps kullanım bedeli 75.1 Euro.

TELEKOM’U SUÇLADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde vatandaşların mağduriyetlerini gündeme taşıdı. Türkiye’nin dünyanın en yavaş internetine sahip, ancak bedeli yüksek ülkelerden biri olduğunu belirten Karasu’nun ifadelerinin ardından, Bakan Uraloğlu, çıktığı bir televizyon programında Türkiye’deki internet hızının istenilen seviyeye gelmediğini kabul etti ve “Birinci derecede sorumlu Türk Telekom” diyerek özelleştirilen Türk Telekom’u suçladı.

'SERBESTLEŞME' DİYEREK SAVUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Karasu’nun Meclis komisyonunda sorduğu sorulara yazılı olarak yanıt verdi. Bakan, mevzuatı hatırlatarak, “İşletmeciler, abonelerine sundukları hizmetlerine karşı uygulayacakları tarifeleri, ilgili mevzuata ve BTK düzenlemelerine aykırı olmadığı sürece serbestçe belirleyebilmektedir. Ayrıca, BTK tarafından belirlenen azami ücret tarifelerine göre işletmecilerin uygulayabileceği ücretler de belirlenmektedir. Ancak, Etkin Piyasa Gücüne sahip işletmecilerin tarifeleri BTK onayına tabidir” açıklamasında bulundu.

'SUÇLAMAYI BIRAKIN İŞ YAPIN'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Bakan’ın açıklamasına tepki göstererek, “Türkiye’de operatörler ve internet servis sağlayıcıları gemi azıya almış durumda. Ulaştırma Bakanı beyefendi çıkmış Türk Telekom’u suçluyor, ‘Serbest piyasa’ diyor ama ortada serbest piyasanın S'si bile yok. Dünyanın en pahalı ve yavaş interneti Türkiye’de... Sansürün kol gezdiği, iktidara her türlü eleştirinin yasaklandığı bir ülke burası. Bakan, Türk Telekom’un soygununa göz yumuyor ama onu suçluyor. Yani kendisi ak kaşık, kendisi dışında herkes suçlu. Suçlamayı bırakın da iş yapın, vatandaşın mağduriyetlerini ortadan kaldırın” şeklinde konuştu.