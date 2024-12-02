Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında hazırlanan fezlekeler Meclis'e sunuldu.
CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile bir bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt."
Etiketler: #adalet komisyonu #TBMM Başkanlığı #TBMM
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