CHP'den hükümete don felaketi çağrısı: 'Ekonomiye yansıması kaçınılmaz'

Yayınlanma: 29.04.2025 - 11:05

Güncelleme: 29.04.2025 - 11:05

Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, son günlerde farklı bölgelerde etkili olan zirai don felaketlerinin meyve ve sebze başta olmak üzere birçok tarım ürününe ciddi zarar verdiğini belirtti. Yazılı açıklamasında üretici kaybının gıda zinciri ve ekonomi üzerinde kaçınılmaz etkiler yaratacağını vurgulayan Adem, yetkilileri hızlı ve adil destekler konusunda harekete geçmeye çağırdı.

Geçtiğimiz haftanın hem kırsalda hem de şehirlerde yaşanan gelişmeler açısından dikkat çekici olduğunu ifade eden Adem, planlama ve önlem kültürünün eksikliğinin bu süreçte açıkça görüldüğünü dile getirdi. Zirai don nedeniyle üreticilerin ağır kayıplar yaşadığını belirten Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “gıda arzı etkilenmeyecek” yönündeki açıklamasının sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini söyledi.

'EKONOMİYE YANSIMASI KAÇINILMAZ'

Adem, “Üretici zarar gördüyse, bu zararın gıda zincirine ve ülke ekonomisine yansıması kaçınılmazdır” diyerek hükümete çağrısını yineledi. Etkilenen üreticilere yönelik hızlı, etkin ve adil destek mekanizmalarının acilen hayata geçirilmesini isteyen Adem, tespit çalışmalarının şeffaf şekilde yürütülerek üretici kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklanan 6,6 milyar TL’lik tarım destek ödemesinin ancak adil dağıtılır ve zamanında ulaştırılırsa anlam taşıyacağını kaydeden Adem, üreticiye yapılan desteğin yalnızca bir ödeme değil, toprağa ve ülkenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunun altını çizdi.

Hububat üretiminde bu yıl artış beklendiğine işaret eden Adem, üretim artışının olumlu olmakla birlikte; iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması ve yüksek girdi maliyetlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Tarımda başarının yalnızca üretimle değil, üreticinin refahı ve üretim koşullarının iyileştirilmesiyle mümkün olacağını belirten Adem, İstanbul’da yaşanan son depremin Türkiye’nin afetlere karşı ne denli hazırlıksız olduğunu da gözler önüne serdiğini söyledi. Tıpkı tarımda olduğu gibi, afet yönetiminde de bilimsel ve önleyici yaklaşımın önemine dikkat çeken Adem, bütüncül bir yönetim anlayışının acilen tesis edilmesi gerektiğini dile getirdi.