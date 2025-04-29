Trafik sigortasında yeni dönem: Hasar tespiti sil baştan!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 09:48

Güncelleme: 29.04.2025 - 09:48

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik güvenliğini artırmak amacıyla motorlu araç sigortalarına ilişkin yeni bir düzenlemeye imza attı. Bu kapsamda, bir aracın "tam hasar" ya da "ağır hasar" olarak değerlendirilmesine ilişkin ölçütler netleştirildi. Buna göre, hasar tutarının aracın rayiç değerini aşması ve onarımın mümkün olmaması durumunda araç "tam hasar" kapsamında değerlendirilecek. Öte yandan, hasarın rayiç değerin yüzde 60’ını geçmesi ya da kritik parçaların zarar görmesi halinde araç "ağır hasar" statüsüne alınacak.

EKSPER ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Tam ya da ağır hasar tespitinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, bu işlemlerin yalnızca 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde yetkilendirilmiş sigorta eksperleri tarafından gerçekleştirilmesi zorunlu hale getirildi.

SBM ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Tam veya ağır hasara uğramış araçların ilgili mevzuata aykırı olarak 'hurda tescil belgesi' veya 'trafikten çekilmiştir belgesi' alınmaksızın alım-satıma konu edilmesini engellemek maksadıyla, sigorta şirketleri ve sigorta eksperleri tarafından yapılan işlemlerin takibinin, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılabilmesine imkân sağlanmıştır" açıklamasında bulundu.