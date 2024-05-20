CHP'den Şimşek'e fon tepkisi: 'AKP’lilere ikinci maaş sağlamaktan öteye gidemiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçen hafta 500 milyon dolar kayıtlı sermaye ile kuruluşunu duyurduğu Türkiye Yatırım Fonu’na ilişkin "Enflasyon sorunu çıkmaz bir hal almaya devam ediyor. Mehmet Şimşek’in gündeminde ise fonlar yer alıyor. Sözde TVF ile de yatırımlar artacaktı ama AKP’lilere ikinci maaş sağlamaktan öteye gidemiyor” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 16:51
CHP'den Şimşek'e fon tepkisi: 'AKP’lilere ikinci maaş sağlamaktan öteye gidemiyor'
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçen hafta 500 milyon dolar kayıtlı sermaye ile kuruluşunu duyurduğu Türkiye Yatırım Fonu’na ilişkin "Enflasyon sorunu çıkmaz bir hal almaya devam ediyor. Mehmet Şimşek’in gündeminde ise fonlar yer alıyor” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in duyurduğu Türk Yatırım Fonu’na (TYF) ilişkin yazılı açıklama yaptı. Karabat’ın açıklaması şöyle:

“TYF’ye hangi kaynaktan sermaye aktarıldı? Payımıza en az 100 milyon dolar düştüğü ifade ediliyor. Yani 3,2 milyar TL. Memurların servislerini kaldırınca sağlanacak tasarruftan daha fazla bir bedelden söz ediyoruz. Bunu, milletimiz adına sorgulamak zorundayız."

"BU FON DENETİMİNDEN KAÇIRILIYOR"

Bu fonların devletlerin himayesinde uluslararası piyasalardan milyarlarca dolarlık borçlanma yaptığını belirten Karabat, Türkiye Varlık Fonu’nu hatırlatarak “Türkiye Varlık Fonu kuruldu ve bu fon denetiminden kaçırılıyor. Sözde TVF ile de yatırımlar artacaktı ama AKP’lilere ikinci maaş sağlamaktan öteye gidemiyor" dedi.


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