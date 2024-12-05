CHP'den Türk-İş enflasyon verilerine sert tepki: Bu mucizenin sırrını açıklayın!

Yayınlanma: 05.12.2024 - 11:23

Güncelleme: 05.12.2024 - 11:30

CHP Emek Büroları Koordinatörü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Türk-İş'in kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk-İş’in aylık gıda enflasyonunu yalnızca yüzde 0.6 olarak açıklamasına sert tepki gösteren Taşcıer, market ve pazar yerlerindeki fiyat artışlarının halkın alım gücünü büyük ölçüde erittiğini belirtti. Taşcıer, "Bu veriler, iktidarın elini rahatlatır ama emekçinin cebini daraltır" dedi.

'ENFLASYONU CÜZDANDA HİSSEDİLİYOR'

Taşcıer, halkın en güvenilir enflasyon ölçütünün kendi harcamaları olduğunu belirterek "Çarşı, pazar ve marketlerde yaşanan fiyat artışları açıkça ortada. Halkın en çok tükettiği ürünlerdeki fiyat artışları Türk-İş’in açıkladığı rakamlarla uyuşmuyor. Örneğin, son bir ayda patlıcan yüzde 70, kuru soğan yüzde 42,3, patates yüzde 36,3, yumurta yüzde 26,7, ayçiçek yağı yüzde 9, kuzu eti yüzde 7 oranında zamlandı. Ancak Türk-İş, bu gerçekleri yansıtmayan bir tablo ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.

'EMEKÇİNİN SOFRASI KÜÇÜLÜYOR'

Taşcıer, zamların yanı sıra alım gücünün düşmesiyle emekçinin sofrasındaki ürünlerin azaldığını belirtirken "Sadece son bir ayda zamlar nedeniyle emekçinin sofrasından 35 ekmek, 4 kilo kuzu eti, 23 litre süt, 643 yumurta, 21 litre ayçiçek yağı, 98 kilo domates ve 279 kilo kuru soğan eksildi. Türk-İş'in gıda enflasyonu, TÜİK'in verileri karşısında bile dar kalıyor ve bu durum açıklanamaz" dedi.

'TÜRK-İŞ BU MUCİZENİN SIRRINI AÇIKLAMAK ZORUNDA'

Temel gıda ürünlerine erişimin kısıtlandığı bir dönemde Türk-İş’in açıkladığı gıda enflasyonunun gerçeği yansıtmadığını savunan Taşcıer, "Mazot aylık yüzde 3,3, besi yemi yüzde 2 zamlandı. Eğer Türk-İş derin dondurucudan çıkardığı ürünlerle gıda enflasyonunu ölçmediyse, açlık sınırının altında yaşayan milyonlara bu mucizenin sırrını açıklamak zorundadır. Ankara’da fiyatlar düşük demek de gerçekçi değildir. Ankaralı bolluk ve refah içindeyse hangi markette fiyatlar yüzde 0.6 oranında artmıştır? Hangi pazarda temel gıda ürünleri bu kadar düşük oranlarda zamlanmıştır? Türk-İş’in bu tutumu, AKP iktidarının hedef enflasyona göre ücret zammı politikasını da meşrulaştıracaktır" ifadelerinde bulundu.