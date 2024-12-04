Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon beş ayın zirvesinde!
TÜİK kasım ayında mevsimsellikten arındırılmış enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre mevsimsellikten arındırılmış enflasyon temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, mevsimsellikten arındırılmış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasım ayında yüzde 2,93 artış gösterdi. Bu oran, temmuz ayından bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış oldu. Temmuz ayında söz konusu veri yüzde 3,54 olarak açıklanmıştı.
Kasım ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış çekirdek enflasyon ise yüzde 2,74 olarak belirlendi.
Ürün grubu bazında değerlendirildiğinde, mevsimsellikten arındırılmış veriler taze meyve ve sebze grubunda yüzde 15,51 artışla en yüksek artışı işaret etti. Ürün grubu enflasyonu ise yüzde 2,72 ile Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Hizmet grubunda da Kasım ayında mevsimsellikten arındırılmış artış yüzde 3,37 olarak kaydedildi.
Etiketler: #tüik #TÜFE #enflasyon
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