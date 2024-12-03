Asgari ücrette büyük alım gücü kaybı: Enflasyon verileri ele verdi!

ENAG VERİLERİNE GÖRE KAYIP DAHA YÜKSEK

ENAG ise aynı dönemde enflasyonu yüzde 83,326 olarak belirledi. ENAG'ın açıkladığı oran ile asgari ücretlinin satın alma gücü daha da büyük bir darbe aldı ve 9 bin 274 TL’ye gerileyerek tam 7 bin 728 lira eridi. ENAG’ın verilerine göre asgari ücretliler daha düşük bir alım gücüyle karşı karşıya kaldı.