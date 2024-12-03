Asgari ücrette büyük alım gücü kaybı: Enflasyon verileri ele verdi!
TÜİK ve ENAG, Kasım 2024 enflasyon verilerini açıkladı. Her iki kurumun açıkladığı rakamlar, asgari ücretlilerin alım gücündeki ciddi düşüşü gözler önüne seriyor.
Türkiye’de milyonlarca çalışanı etkileyen asgari ücretle ilgili geri sayım devam ederken TÜİK ve ENAG tarafından açıklanan Kasım 2024 enflasyon verileri dikkat çekti. Açıklanan verilere göre, asgari ücret yüksek enflasyon karşısında önemli bir değer kaybı yaşadı.
TÜİK VERİLERİNE GÖRE ENFLASYONUN ETKİSİ
TÜİK, Ocak-Kasım 2024 dönemi için enflasyonu yüzde 47,09 olarak açıkladı. Bu oran, asgari ücretin alım gücünü ciddi şekilde eritti ve 11 bin 558 TL’ye geriledi. Asgari ücretli, bu enflasyon oranı ile maaşının neredeyse yarısını kaybetmiş oldu.
ENAG VERİLERİNE GÖRE KAYIP DAHA YÜKSEK
ENAG ise aynı dönemde enflasyonu yüzde 83,326 olarak belirledi. ENAG'ın açıkladığı oran ile asgari ücretlinin satın alma gücü daha da büyük bir darbe aldı ve 9 bin 274 TL’ye gerileyerek tam 7 bin 728 lira eridi. ENAG’ın verilerine göre asgari ücretliler daha düşük bir alım gücüyle karşı karşıya kaldı.
ALIM GÜCÜNDE CİDDİ DÜŞÜŞ
Yüksek enflasyon, sabit gelirli yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmasına neden oldu. Gıda, giyim, konaklama gibi temel yaşam giderlerinin hızla arttığı bir ortamda, asgari ücretlilerin geçinmesi her geçen gün daha da zorlaşıyor. Enflasyonun bu denli yüksek olması, asgari ücretin alım gücünü ciddi şekilde zayıflatırken, işçi sendikaları ve ekonomi uzmanları, maaşların enflasyona uygun bir şekilde artırılması gerektiğini vurguluyor.
MAAŞ ARTIŞI GEREKİYOR
Bu durum, asgari ücretin enflasyona uygun şekilde artırılması gerektiği yönündeki talepleri de güçlendirdi. Ekonomistler, çalışanların alım gücünü koruyabilmek ve refah düzeyini artırabilmek için daha kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. Enflasyonun gelecekte de yüksek seyredeceği öngörüldüğünden, 2025 yılında maaşlardaki kayıpların telafi edilmesi, asgari ücretliler için büyük bir beklenti haline gelmiş durumda.
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