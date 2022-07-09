CHP'li Ahmet Akın, yurttaşın artan enerji harcamasını inceledi, iktidarın karnesini çıkardı
Türkiye 9 Temmuz 2018 tarihinde “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine” geçti. Dört yılda yurttaşın enerji faturalarındaki değişime dair CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, tespitlerde bulundu.
Türkiye, dört yıl önce bugün parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Aradan geçen dört yılda yurttaşın enerji faturaları katlanarak arttı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, başkanlık sisteminin enerji karnesini çıkardı ve çarpıcı tespitlere yer verdi. Akın, “Yeni sistemle ekonomi uçacaktı ancak uçuşa geçen vatandaşın enerji faturaları oldu” dedi. Akın’ın enerji raporundan öne çıkanlar özetle şöyle:
- 10 kez zamlandı: Dört yılda elektrik faturaları 10 kez zamlandı. Artış düşük kademede yüzde 258; yüksek kademede ise yüzde 400 oldu. Temmuz 2018’de ortalama 250 kilovatsaat olarak gerçekleşen bir aylık tüketimde 125 lira ödeyen bir ailenin faturası aynı tüketimi yapmasına karşın zamların ardından yaklaşık 350 liraya çıktı.
- 16 zam, bir indirim: Konutlarda doğalgaza yapılan zamlar yurttaşı yaktı. Temmuz 2018’den bu yana doğalgaza konut tarifesinde 16 kez zam, bir kez de indirim yapıldı. Kümülatif olarak hesaplandığında toplam artış yüzde 362 oranında oldu. Soğuk havalarda ortalama bir aylık tüketime denk gelen 300 metreküp kullanımın Temmuz 2018 tarihli tarifeye göre yansıması yaklaşık 350 lira olurken; zamlarla bu faturanın tutarı kullanım oranı değişmeksizin bugün 1600 lirayı geçti.
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