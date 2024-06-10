CHP’li Akay: ‘Kurbanlık fiyatı 2 yılda yüzde 556 arttı’

Yayınlanma: 10.06.2024 - 09:39

Güncelleme: 10.06.2024 - 09:39

Ulusal Et Konseyi ile Türkiye Ziraat Odalarından derlenen verilere göre ortaya konan veriler hayvancılık politikalarındaki çöküşü ortaya koydu. Konuya ilişkin bir çalışma hazırlayan CHP’li Akay, “Yem fiyatlarındaki artış ve yetiştiricilerin maliyetlerinin artması, çiftçilerin süt hayvanlarını kesime göndermesine sebep oldu.Bu durum ülkemizdeki canlı hayvan varlığının azalmasına, et fiyatlarının da artmasına neden oldu. Hayvan ithatı hayvancılığın sorunlarına çözüm olmadığı gibi hayvancılık sektöründe kara bir delik açtı. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’inden alınan verilere göre, 2018 yılında kilogramı 29lira olan karkas et fiyatı haziran itibariyle 328 liraya yükseldi. 6 yılda karkas etin fiyatı 10 kat arttı, yani karkas ete 6 yılda yüzde 1038 oranında zam geldi” dedi.

Kurbanlık et fiyatlarındaki yükselişe de dikkat çeken Akay, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvancılıkta büyüyen kriz, kurbanlık fiyatlarının üç haneli rakamlara ulaşmasına neden oldu. Türkiye Ziraat Odalarından derlediğimiz verilere göre, 2022 yılında ortalama 15 bin lira olan büyükbaş hayvan fiyatı bu yıl 100 bin lirayı aşmış durumda. Sadece 2 yılda kurbanlık hayvan fiyatlarına yüzde 566 oranında zam geldiğini tespit ettik. Oluşan kurbanlık fiyatları yüzünden insanlar dini vecibelerini dahi yerine getiremez duruma geldi. Kırmızı eti bayramdan bayrama gören vatandaş bu yıl onu dahi göremeyecek” diye konuştu.