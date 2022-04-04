CHP'li Akın EPDK'nin yeni tarifesini değerlendirdi: 'Yurttaşa örtülü zam yapıldı'

04 Nisan 2022 Pazartesi, 13:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) açıkladığı yeni tarifeyi değerlendirdi. Akın, şöyle konuştu:

“VATANDAŞIN BEKLEDİĞİ İNDİRİM SÖZDE KALDI”

“1 Nisan’da mesken ve ticarethaneler için ilginç bir düzenleme yapıldı. Sanayiye yüzde 25’i bulan zam yapılırken, mesken ve ticarethane aboneleri için adeta örtülü bir zam yapıldı. Başka bir deyişle vatandaşın ödediği çıplak birim fiyatında küçük bir indirim yapılırken, özel dağıtım şirketlerinin aldığı dağıtım bedeline çok daha büyük bir artış yapılmış oldu. Sonuç olarak mesken ve ticarethanelerde kilovatsaat başına alınan elektrik ücretleri zamlanmış oldu. Düşük kademede meskenlerde ve ticarethanelerde dahi faturalar artacak. Vatandaşın beklediği indirim yine sözde kalırken, özel dağıtım şirketlerinin aldığı dağıtım bedelini zam yapılmış oldu. TRT payını kaldırmakla övünen AK Parti iktidarı, faturalarda TRT payını neredeyse iki üç katı tutarında artış anlamına gelecek bir düzenlemeyi sessiz sedasız hayata geçirmiş oldu.”

Konuyla ilgili yazılı açıklama da yapan Akın, şunları aktardı:

MESKEN VE TİCARETHANELERE İNDİRİM

Yeni tarife ile mesken abonelerinde düşük kademede alınan kilovatsaat başına çıplak elektrik birim fiyatı 79,4622 kuruştan 78,9190 kuruşa; yüksek kademede alınan kilovatsaat başına çıplak elektrik birim fiyatı ise 134,8829 kuruştan 134,3397 kuruşa düştü.

İNDİRİM VATANDAŞA YANSIMAYACAK

Meskende çıplak fiyatta yapılan indirim vatandaşa yansımayacak, çünkü özel şirketlere ödenen dağıtım bedelini artırdılar. Hem düşük hem yüksek kademede kilovatsaat başına şirketlere ödenen dağıtım bedeli 32,9483 kuruştan 33,5187 kuruşa çıktı. Buna göre dağıtım bedeli kilovatsaat başına 0,5704 kuruş artmış oldu.

DAHA FAZLA ÖDEMEK ZORUNDA KALACAK

Meskende yapılan indirim oranından daha fazla tutarda dağıtım bedelinde artış yapılması vatandaşın faturasına yansıyacak. Buna göre meskende kilovatsaat başına vatandaş 0,0272 kuruş daha fazla ödeyecek. Yapılan bu düzenlemeyle ayrıca ticarethane aboneleri de kilovatsaat başına 0,0278 kuruş daha fazla ödemek zorunda kalacak.

DÜŞÜK KADEMEDE MESKENDE 6,5 LİRA, TİCARETHANEDE 25 LİRA ARTIŞ

Tutarlar çok düşük görülebilir ancak dağıtım bedeline yapılan yaklaşık yüzde 1,8 tutarındaki zam faturalara artış olarak yansıyacak. Asgari 240 kilovatsaat elektrik tüketiminde mesken abonelerinde artış bir aylık faturada en az 6 lira 52 kuruş olacak. Ticarethanede ilk kademe olan 900 kilovatsaatlik tüketimde ise artış 25 lira 2 kuruş olarak gerçekleşecek. İktidar faturalara yansıması en fazla 3 lira olan TRT payını kaldırmasının üzerinden henüz 3 ay geçmeden dağıtım bedeli üzerinden vatandaşa örtülü zam yaptı.