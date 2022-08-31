CHP'li Ali Keven: “TMO nohut, yeşil mercimek ve yağlık ayçiçeği taban fiyatlarını açıklamak zorundadır”

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:42

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, nohut ve yeşil mercimek üreten çiftçilerin taban fiyat beklentisine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) seslendi.

Keven, nohut ve yeşil mercimek gibi bakliyat ürünlerinin taban fiyatına ilişkin; “Çiftçimiz piyasanın insafına terk edilmeden maliyetini kurtaracak bir taban fiyat bekliyor. TMO, fındık ve üzüm fiyatını açıkladığı gibi nohut, yeşil mercimek ve yağlık ayçiçeği taban fiyatlarını da açıklamak zorundadır” dedi.

"ÇİFTÇİMİZ PİYASANIN İNSAFINA TERK EDİLMEDEN..."

Keven’in açıklaması şöyle:

Yozgat ilimiz yeşil mercimek üretiminde birinci, nohut üretiminde ise ikinci sıradadır. 2020 yılında 155 bin dekar alanda 17 bin ton yeşil mercimek üretilirken, 2021 yılında 185 bin dekar alanda 16 bin 730 ton yeşil mercimek üretildi. Bu sezon 20 bin ton yeşil mercimek hasat edilmesi bekleniyor. Yine 2020 yılında 712 bin dekar alanda 86 bin 417 ton nohut üretilirken, 2021 yılında 657 bin dekar alanda 68 bin 433 ton nohut üretildi. Bu sezon ise 75 bin ton nohut hasat edilmesi bekleniyor. Yani her yıl ortalama 100 bin ton bakliyat üreten Yozgatlı çiftçimiz nohut ve yeşil mercimekte ciddi bir taban fiyat bekliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tarım Kredi Kooperatifleri nohut ve yeşil mercimek taban fiyatlarını bir an önce açıklamalıdır. Çiftçimiz piyasanın insafına terk edilmeden maliyetini kurtaracak bir taban fiyat bekliyor. TMO, fındık ve üzüm fiyatını açıkladığı gibi nohut, yeşil mercimek ve yağlık ayçiçeği taban fiyatlarını da açıklamak zorundadır.

"ÖNCE ‘EKİLMEDİK BİR KARIŞ YER BIRAKMAYIN’ DEYİP SONRA DA ÜRETİCİYİ GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ"