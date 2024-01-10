CHP’li Başevirgen: 2023’te her ay ortalama 9 bin 298 esnaf kepenk kapattı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 12:07

Güncelleme: 10.01.2024 - 12:07

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerini paylaştı. TESK verilerine göre 2023 yılında 111 bin 576 esnaf kepenk kapattı. Geçen yıl kepenk kapatan esnaf sayısı 99 bin 706 iken bu yıl, bu rakam 111 bin 576’ya kadar ulaştı.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE DAHİ ESNAF BU KADAR ZOR DURUMA DÜŞMEMİŞTİ”

TESK 2023 yılı verilerinin, esnafın içler acısı halini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Başevirgen, “Verilere göre 2023 yılında toplam 111 bin 576 esnaf kepenk kapattı. Bu sayı, her ay ortalama 9 bin 298 esnafın kepenk kapattığı anlamına geliyor. 2022 yılına göre, ekmek teknesi batan esnaf sayısı 11 bin 870 arttı. Pandemi döneminde dahi esnaf bu kadar zor duruma düşmemişti. TESK verilerine göre pandemide kapanmaların yaşandığı ve esnafın da desteksiz ve gelirsiz bırakıldığı 2020 yılında 80 bin 166, kontrollü normalleşmeye geçilen 2021 yılında 81 bin 159 esnaf kepenk kapatmıştı” dedi.

“ESNAFIN BU ŞARTLAR ALTINDA AYAKTA KALMASI İMKANSIZ HALE GELDİ”

Dükkanını kapatmayan esnafın ise kredilerle, borçlarla işlerini döndürmeye çalıştığını hatırlatan Başevirgen, “KOBİ’lerin bankalara borcu 3 trilyon lirayı aştı. Borcu takibe düşen KOBİ sayısı 293 binin üzerinde. Yüksek faiz, yüksek kur, elektrik, kira, vergiler, personel giderleri ve tüm girdi maliyetleri altında ezilen esnafın bu şartlar altında ayakta kalması imkansız hale geldi. Esnafın iş yerlerini kapatması demek, işsizler ordusunun da çığ gibi büyümesi anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

“GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMADIĞI TAKDİRDE TOPLU İFLASLARDAKİ ARTIŞ KATLANARAK DEVAM EDECEKTİR”

Başevirgen, eskiden iş yapabilmek için hevesle beklenen tatil ve düğün sezonlarının, okulların açılmasının, bayramların bile esnafın düze çıkmasını sağlayamadığını belirtti. Ekonomiyle ilgili kötü göstergelere sürekli olarak pandemiyi bahane eden iktidarın, artık kötü ekonomi politikalarına uyduracağı bir kılıfın kalmadığını da sözlerine ekleyen Başevirgen, “Toplumun tüm kesimleri gibi esnaf için de gerekli önlemler alınmadığı takdirde toplu iflaslardaki artış katlanarak devam edecektir” diye konuştu.