CHP’li Başevirgen: Sofralarımızdan 480 adet ekmek eksildi

Yayınlanma: 15.12.2023 - 09:47

Güncelleme: 15.12.2023 - 09:47

Genel seçimlerin ardından hızla yükselen döviz kurları karşısında Türk lirasının kaybı tarihi seviyelere ulaştı. Türk lirası yılbaşından beri dolar kuru karşısına yüzde 54 değer kaybetti. En büyük banknotumuz olan 200 liranın da satın alma gücü neredeyse tükendi.

“KİLO İLE ALINANLAR GRAMA DÜŞTÜ”

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen 200 liralık banknotun satın alma gücündeki erime için; “Yüksek enflasyonla birlikte paranın alım gücündeki erime de sürüyor. 2009 yılında piyasaya sürülen 200 lira ile o dönemde pek çok ürün kolaylıkla alınabiliyorken aradan geçen 14 yılda neredeyse hiçbirini alamaz hale geldik. 2009 yılında 200 lira ile 14 kilo et, 41 kilo tavuk, 160 litre süt, 31 kilo beyaz peynir, 4,83 gram altın, 92,5 litre mazot ve 500 ekmek alabilirken, 2023’de yarım kilo et, 1,13 kilo tavuk, 5,7 litre süt, 1,2 kilo beyaz peynir, 0,105 gram altın, 5,32 litre mazot ve 20 ekmek alabiliyoruz. 200 TL’nin dolar karşılığı ilk çıktığı gün 129 dolar iken bugün 6,89 dolara kadar geriledi. En büyük banknotumuzun adı var ama artık kendisi yok” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE BÖYLE BİR EKONOMİK YIKIMI HİÇBİR DÖNEMDE YAŞAMADI”

Yaşadığımız ekonomik ortamın doların yükseldiği, milli paramızın eridiği, dış borçların arttığı, gıdadan faturaya her alanda pahalılığın yaygınlaştığı ve kurdaki tırmanışın zincirleme zam yağmuruna dönüştüğü bir ortam olduğunu söyleyen Başevirgen, “Dolar kuru, ocak ayından bugüne Türk Lirası karşısında yüzde 54 değer kazandı. Dolardaki yükseliş; hayat pahalılığına, işsizliğin tırmanışına, yoksulluğun yaygınlaşmasına, gelir dağılımındaki adaletsizliğin sürmesine neden oluyor. Özellikle gıda fiyatlarındaki önlenemez artış sofralarımızdan çalarken dar gelirli vatandaşlarımızı da açlığa sürüklüyor. 200 TL’nin 2009’daki aynı alım gücüne ulaşabilmesi için değerinin ekmek bazında 25, gram altın bazında 44, dolar bazında 19, mazot bazında ise 17 kat artması gerek. Ekonominin her gün daha da iyiye gittiğini, alım gücünün ise düşmediğini iddia eden iktidar, TL’nin alım gücünü 14 yıl öncekindeki seviyesine nasıl ve ne kadar sürede getireceğini halka açıklasın. Rakamlar ortada. Ekonomiyi uçurumun eşiğine getirdiler. Türkiye böyle bir ekonomik yıkımı hiçbir dönemde yaşamadı” diye konuştu.