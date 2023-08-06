CHP'li Burcu Köksal'dan Zafer Havalimanı sorusu...

Yayınlanma: 06.08.2023 - 17:43

Güncelleme: 06.08.2023 - 17:43

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal’ın önerge ile Zafer Havalimanı’ndaki zararı sorduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’ndan tek cümlelik cevap geldi.



CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 2012 yılında yolcu garantili olarak inşa edilen Zafer Havalimanı’nın yolcu sayısının beklentinin altında kalmasının gerekçesi ile bu durumun oluşturduğu zararı sordu.

KUŞ UÇMUYOR

Önergesinde, 2012 yılında inşa edilen Zafer Havalimanı'nda kuş uçmadığını kaydeden Burcu Köksal, “2012 yılında yapım maliyeti 50 milyon Avro olarak açıklanan ve 2012-2022 yılları için yap-işlet-devret modeli kapsamında yüklenici firmaya 59 milyon 676 Avro garanti ödemesi yapılan, devir tarihi olan 2044 yılına kadar bu rakamın 208 milyon Avro’ya çıkması beklenen Zafer Havalimanı'nda kuş uçmuyor.

Zafer Havalimanı'nda yolcu sayısının beklentinin altında kalmasının gerekçesi nedir? Zafer Havalimanı inşa edilirken yolcu sayısı için sağlıklı bir etüt çalışması ve planlama neden yapılmadı? İlk beş ayda yüzde 96 sapma sizce nasıl açıklanmalı? Yolcu sayısının beklentiye ulaşmaması bütçeye de ağır yük getirecek ve ortaya büyük kamu zararı çıkacak? Bu zararı nasıl açıklayacaksınız.” şeklinde konuştu.

TEK CÜMLELİK CEVAP

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal’ın önergesine tek cümlelik cevap vererek, “Uygulamalar hükümler çerçevesinde yürütülmektedir. Yap-işlet-devret projelerinde tüm iş ve işlemler, mevzuatına uygun olarak, uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir.” diye konuştu.

BAKANIN CEVABI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun tek cümlelik cevabının Bakanlığın kamuyu bile bile zarara uğrattığının açık bir göstergesi olduğunu dile getiren Köksal, “Bakan Uraloğlu sorularımızı yanıtlamak yerine, 'Her şey usulüne uygundur.' diyerek adeta sorularımızı geçiştirmiştir.

Bakanın verdiği cevap şunu göstermektedir ki, Bakanlık kamuyu bile bile zarar ettirecek sözleşmelere imza atmış, bu zararı önceden öngörmüş ve zararı aynı şekilde devam ettirmeye yönelik uygulamaları da sürdürecektir.

Bu cevap göstermektedir ki Bakanlık, ‘yap-işlet-devret projelerini bilerek kamuyu zarara uğratacak’ şekilde hazırlamaktadır. Yap-işlet-devret projelerinde tek kazançlı taraf, işletmecilerdir, kamu yararı gözetilmemektedir. Bu cevaptan anladığım, Bakanlık tüm yapılan zarardan sorumludur.” ifadelerini kullandı.