CHP'li Burcu Köksal: Kaçak kursların önünü iktidar açtı

Yayınlanma: 22.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.06.2023 - 03:00

İktidar, 2013’te Meclis’e getirdiği yasa teklifi ile Türk Ceza Yasası’nda yer alan “Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açanlara, bunları çalıştıranlara ve bu kurumlarda kanuna aykırı olarak açıldığını bildiği halde öğretmenlik yapanlara, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir” maddesini kaldırdı. Konuya ilişkin karar 30 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bunun üzerine o dönemin CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Akif Hamzaçebi konuyu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı. CHP, AYM’ye yaptığı başvuruda iktidarın yasa teklifi nedeniyle “eğitim sisteminin tamamen denetimsiz kalacağını, her türlü illegal örgütün kendi ideolojilerini denetimsiz bir şekilde yayacağı tarzda kurs ve dershaneler açacağını” belirtti. CHP teklifin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istedi. Ancak başvuru kabul edilmedi.

Şanlıurfa’da kaçak kuran kursuna gönderilen 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak’ın ölü bulunmasının ardından iktidarın 2013’te getirdiği yasa teklifi tekrar gündeme geldi.

(Burcu Köksal)



Meclis’te düzenlediği basın toplantısında bu yasa teklifi ile kaçak kursların önünün açıldığını söyleyen CHP’li Burcu Köksal, “AKP vakıf ve derneklerin kaçak eğitim merkezi açmalarını kolaylaştırmak için iktidara geldikleri günden beri birtakım çalışmalar yaptı. Kanuna aykırı eğitim kurumu açan, çalıştıran ve bu merkezlerde çalışanlara verilen 6 aydan 3 yıla kadar verilen hapis cezası ortadan kaldırıldı. Bu süreçten sonra binlerce kaçak okul, medrese açıldı, açılmalarının yolunu açıldı” dedi.