CHP'li Emir: TÜİK üzerinden işçimizin sofrasından çalınıyor

Yayınlanma: 26.12.2024 - 15:57

Güncelleme: 26.12.2024 - 15:57

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Türkiye'de asgari ücretin temel ücret hale geldiğini belirterek, "İşçilerimizin, çalışanlarımızın yüzde 50'si yani 10 çalışandan 6'sı asgari ücrete mahkumdur. Dolayısıyla herkesin gözü kulağı asgari ücretin ne kadar artırılacağına dönüktü. Maalesef, iktidar işverenlerden yana bir tavır koydu. Onları dinledi, onların primlerini artırdı; ama asgari ücrete asla insani, vicdani ve Türkiye'nin rakamlarına uygun bir artışta bulunmadı. 3 kez toplandılar, rakam konuşmadılar; çay içtiler, kurabiye yediler, dağıldılar. Oysa tek yapılması gereken rakamın konuşulmasıydı; çünkü milyonlar o rakamı bekliyordu. Milyonlar oradan çıkacak rakama göre aç mı kalacak yoksa çocuğunun karnını biraz doyurabilecek mi? Bu sorunun cevabını arıyordu. Ama son toplantıda Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) temsilcileri de çıktıktan sonra bir rakam açıkladılar. 22 bin 104 liralık rakam aslında işverenlerin ilk günden beri istedikleri, kamuoyuna duyurdukları ve yüzde 30 artışa tekabül eden bir rakamdı. Bu iktidar, işverenlerin talimatıyla ve onlarla iş birliği halinde işçilerimizi maalesef açlığa, sefalete ve yoksulluğa mahkum etmiştir" ifadelerini kullandı.

Emir, yoksul, emekli ve dar gelirlilerin ücretlerinin kısılarak enflasyonun düşürülmeye çalışıldığını kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının doğru olmadığını savunan Emir, "Dolayısıyla TÜİK üzerinden aslında işçimizin, emeklimizin her ay sofrasından çalınıyor, hırsızlık yapılıyor. TÜİK; hırsızlığın altını hazırlayan, gerekçe hazırlayan bir kuruma dönüşmüş durumda. Ve TÜİK'e, 'Hırsız TÜİK' demekte hiçbir sakınca yok; çünkü yoksulun sofrasından ekmek, peynir, yumurta ve zeytin çalana 'Hırsız' denir. Yine emeklilere TÜİK rakamları üzerinden zam yapılacak. Türkiye'de yüzde 44 enflasyon varsa, gerçekten inanıyorsanız buna, işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,45, memur emeklileri yüzde 11,25 zam alacaklar. Bu olacak iş mi? Bu emeklilerimizle alay etmek, dalga geçmek değilse nedir?” diye konuştu.