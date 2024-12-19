TÜRK-İŞ asgari ücreti açıkladı: Ne TÜİK ne ENAG enflasyon oranlarını dinledi!

Yayınlanma: 19.12.2024 - 17:29

Güncelleme: 19.12.2024 - 17:37

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısında da bir rakam belirlenmemesi üzerine 2025 yılı için asgari ücretin net 29 bin 583 TL olmasını talep ettiklerini açıkladı. Atalay, "2024 yılı herkes için zor bir yıl oldu. Temsilcilerimiz bugünkü toplantıda nasıl geçinemediklerini anlattılar. Fiyat artışları, sebze meyve fiyatları, doğalgaz fiyatları ortada. Şu anda asgari ücretin alım gücü 11 bin TL seviyesinde" dedi.

“KABUL ETMEZLERSE KARARA İMZA ATMAYIZ”

Atalay, 2025 yılı için talep ettikleri 29 bin 583 TL’nin yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payını içerdiğini belirterek, "Bunun aşağısındaki bir rakam, yaşamı sürdürecek düzeyde değil. Bu rakamı kabul etmezlerse karara imza atmayız, masada da bulunmayız" ifadelerini kullandı.

2024 ASGARİ ÜCRETTE TÜRK-İŞ’İN TALEPLERİ NEYDİ?

2024 yılı için asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak belirlenmesi, TÜRK-İŞ’in taleplerinin gerisinde kaldı. Sendika, 2024 için asgari ücretin 18 bin TL olmasını ve yılda iki kez zam yapılmasını talep etmişti. Ancak bu talep karşılanmadı ve 17 bin 2 TL’lik ücrete karşı TÜRK-İŞ muhalefet şerhi koymuştu.

2025 İÇİN ZAM TALEBİ YÜZDE 74 OLDU

2025 yılı için talep edilen 29 bin 583 TL, mevcut asgari ücrete göre yüzde 74'lük bir artışa denk geliyor. Enflasyon oranları da TÜRK-İŞ’in taleplerine zemin hazırlayan unsurlar arasında yer aldı. ENAG, Kasım 2024'te enflasyonu yüzde 86,76 olarak açıklarken, TÜİK'in aynı dönemdeki enflasyon oranı ise yüzde 47,09 oldu.

2023'ten 2025'e kadar olan süreçte, TÜRK-İŞ’in asgari ücret taleplerinde bir artış eğilimi dikkat çekiyor. 2023'te 18 bin TL ve yılda iki kez zam talebiyle masaya oturan sendika, taleplerinin karşılanmaması üzerine 2024’te 17 bin 2 TL'lik ücrete itiraz etmişti.

Sendika 2025’te ise asgari ücrette en belirleyici faktör olan enflasyon oranının TÜİK'e göre yaklaşık yüzde 27 üzerinde talepte bulundu. TÜRK-İŞ 29 bin 583 TL talebiyle masada daha güçlü bir pozisyon alacağı görüldü.