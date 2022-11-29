CHP’li Faik Öztrak paylaştı: İşte buna ‘beceriksizliğin resmi’ denir
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Dış ticaret açığı 10 yıl sonra, 100 milyar dolar sınırını aştı. İşte buna 'beceriksizliğin resmi' denir” dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün ekim ayı dış ticaret açığının bir yılda yüzde 421,7 arttığını açıklanmasının ardından iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.
“ZIRVA TEVİL KABUL ETMİYOR”
Öztrak, dış ticaret açığının 10 yıl sonra, 100 milyar dolar sınırını aştığını belirtti. Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:
- Faiz sebep, enflasyon sonuç', ‘Çin İşi, Maçin İşi', ‘Heteredoks politikalar', ‘Epistemolojik kopuş'… Ama ne kadar zırvalarsa zırvalasınlar, zırva tevil kabul etmiyor.
- Dış ticaret açığı 10 yıl sonra, 100 milyar dolar sınırını aştı. İşte buna ‘beceriksizliğin resmi' denir.
"Faiz sebep, enflasyon sonuç",— Faik Öztrak (@faikoztrak) November 29, 2022
"Çin İşi, Maçin İşi",
"Heteredoks politikalar",
"Epistemolojik kopuş"...
Ama ne kadar zırvalarsa zırvalasınlar,
Zırva tevil kabul etmiyor.
Dış ticaret açığı 10 yıl sonra,
100 milyar dolar sınırını aştı.
İşte buna "beceriksizliğin resmi" denir. pic.twitter.com/tzyMX9Ys5K
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