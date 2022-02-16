CHP'li Gaytancıoğlu uyardı: Türkiye bir gıda krizine gidiyor
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, "Türkiye bir gıda krizine gidiyor" dedi. Gaytancıoğlu, "Geçen sene bu zamanlar bir ekmek 1,5 liraydı, şimdi 3-3,5 liraya kadar çıktı. TMO buğday fiyatını baskıladığı için ekmek fiyatları burada duruyor, yoksa 5-6 lira olacak" dedi.
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de tarım ve gıda sektörlerinde ciddi sorunlar yaşandığını belirtti. İktidarın, en büyük darbeyi tarıma vurduğunu, bu sektörde girdi fiyatlarının sürekli arttığını söyleyen Gaytancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından çiftçiye yönelik destek ödemelerinin çok azaldığını, gümrük vergileri sıfırlanarak yerli tarım ürünlerinin rekabet gücünün kırıldığını söyledi.
Gaytancıoğlu, Covid-19 salgını döneminde birçok ülkenin tarım politikalarını güncelleyip üretici desteklerini artırdığını, gübre fiyatlarında yüzde 700'e varan artışlar sonrası bütçe güncellemeleriyle çiftçilerinin mağduriyetini önlediğini anlattı.
"TÜRKİYE BİR GIDA KRİZİNE GİDİYOR"
AKP iktidarının gübre fiyatları konusunda hiçbir önlem almadığını, çiftçinin sorunlarına çözüm bulmadığını öne süren Gaytancıoğlu, tarımsal girdi fiyatlarındaki artış oranlarını sıraladı.
İktidarın ithalat ağırlıklı tarım politikası ve geçen yılki kuraklığın ülke tarımını olumsuz etkilediğini savunan Gaytancıoğlu, "Türkiye bir gıda krizine gidiyor. Geçen sene bu zamanlar bir ekmek 1,5 liraydı, şimdi 3-3,5 liraya kadar çıktı. TMO buğday fiyatını baskıladığı için ekmek fiyatları burada duruyor, yoksa 5-6 lira olacak. Bir ülke üretebileceği ürünleri ithal etmemeli, çünkü paranız olsa da bir gün gelir ithalat yapamazsınız. Rusya ve Ukrayna arasında ciddi bir gerginlik var. Türkiye'nin tarım ürünleri ithalatının neredeyse yarısının bu ülkelerden yapıldığını kabul edersek bir savaş çıkması durumunda buğday vermezler. Türkiye, üreticisini korumak, desteklemek ve üretici bir ülke olmaz zorundadır. Başka çaresi yok" diye konuştu.
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