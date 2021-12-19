TÜSEDAD'dan et ve süt için korkutan açıklama: 'Gıda krizi kapıda'

19 Aralık 2021 Pazar, 15:46

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), ekonomik kriz ve Türk Lirası'ndan sert değer kaybı sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TÜSEDAD açıklamasında, ekonomik kriz üzerine et ve süt sektöründe maliyetlerin arttığını tedarik zincirinin kırılma noktasına geldiğini ifade etti.

Gıda krizinin kapıda olduğuna dikkat çeken TÜSEDAD, süt ve et sektörünün gidişatının kaygı verici olduğunu belirtti.

TÜSEDAD'ın açıklaması şöyle:

"Biz üreticiler olarak önümüzü göremiyoruz. Artan maliyetlere katlanacak gücümüz kalmadı. Tedarik zinciri kırılma noktasına geldi, böyle devam ederse Mart ayı itibariyle yem hammaddesi bulmakta zorlanacağız.

İnek kesimleri devam ederse yaz aylarında süt arzında düşük ve turizmden gelen talep sebebiyle tüketiciler de et ve süt bulmakta zorlanacaktır. 1 litre sürü 5.5 TL’nin üzerinde mal edip 4.70 TL’ye satmak sürdürülebilir değil. Acil önlem alınması için çağrı yapıyoruz."