CHP'li Gökhan Zeybek: Et ve süt sıkıntısı yaşanacak

28 Kasım 2021 Pazar, 02:00

Gazetemizi ziyaret eden CHP’li Zeybek, ekonomi masası heyeti ile birlikte her hafta bir ya da iki ile gittiklerini belirterek “Üretim yapanın kaybettiği bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Türkiye’de en mağdur üretici. Tarımsal üretim, hayvancılık ve küçük orta işletmelerin giderleri döviz cinsinden. Üretici, malını zararına veriyor. Tüketici ise üreticinin ürününü birkaç katı daha pahalıya alıyor. Böyle olunca da üretici üretimden çekiliyor” dedi. Tarım ve hayvancılıkta ciddi sıkıntıların yaşandığına tanık olduklarını söyleyen Zeybek, “Erzurum’da buğdayın tonunu 2 bin 100 liraya satan çiftçi, bir ay sonra un yapmak için buğday almaya gittiğinde 4 bin 500 TL’ye alıyor. Son üç yılda tahıl ve buğdayda kayıp yüzde 30’un üzerine çıktı. Yine yem, ot ve saman olmadığından Afyon’da besicinin mezbahalara büyükbaş dişi hayvanlarını götürdüğünü gördük. Temmuzda 12 bin liraya satılan bir inek bugün 7 bin TL’ye satılıyor. Türkiye, önümüzdeki dönemde un, kırmızı et ve süt ürünlerine ulaşmada sıkıntı yaşayacak” dedi.

‘KÖLE DÜZENİ’

Anadolu’da daha önce açık satış sisteminin uygulandığını, üreticinin ürününü sattıktan sonra parasını ödediğini anlatan Zeybek, “Son bir ayda açık satış denilen sistem durmuş vaziyette. İnsanlar sattığı malın yerine hammade alıp koyamıyor. Öyle bir oynaklık oluştu ki mal alım satımı durmuş vaziyette” ifadelerini kullandı. Ücretli çalışanların köle düzenine mahkûm edilmek istendiğini vurgulayan Zeybek, “Düzensiz göç ve sığınmacılar koz olarak kullanılarak insanlar düşük ücretle çalışmaya mahkûm ediliyor. Bazı illerde işçilerin aldıkları asgari ücretin br kısmını işverene geri verdiğini öğrendik. Türkiye’de emekçiler açısından bir köle düzeni ile karşı karşıyayız” dedi. Zeybek, erken seçim çağrısı yaptıklarını ve ülkenin altı ayda sorunları aşacağını sözlerine ekledi. Osman Kavala’nın tutukluluğuna ilişkin de Zeybek, iş dünyasına “Sakın sesinizi çıkarmayın, yoksa sizi perişan ederiz” mesajının verilmek istendiğini söyledi.