CHP'li Gürer: Ekonomik krizi yaratanlar bedelini halka ödetiyor

Yayınlanma: 20.09.2024 - 12:51

Güncelleme: 20.09.2024 - 12:51

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı yazılı açıklama ile bankaların artan kârlarına dikkat çekerken milyonlarca yurttaşın borçlarını ödeyemediği için yasal takibe düştüğünü belirtti. Gürer, "2023 yılı Temmuz ayında 293 milyar 417 milyon TL olan bankaların toplam kârı, 2024 yılı Temmuz ayında 348 milyar 717 milyon TL'ye ulaştı. Bu, yüzde 19’luk bir artış anlamına gelirken, bankaların kârındaki artışın hız kesmediği görülüyor. Bankalar kârlarına kâr katarken, vatandaşın borçları da katlanarak artıyor. Bu tablo, AKP iktidarının ekonomi politikalarıyla oluşan açığın vatandaşın sırtından yama yapmaya çalışmasının sonucudur" dedi.

“İCRA DAİRELERİNE DOSYA YIĞILIYOR: 6.6 MİLYON YENİ DOSYA''

2024 yılı itibarıyla icra dairelerine gelen dosya sayısı, 6 milyon 631 bin 672’ye ulaştığını belirten Fethi Gürer, "Bu veriler, halkın borçlarını ödeyemediğini ve icralık olan kişi sayısının arttığını ortaya koymaktadır. Özellikle vatandaşların tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarını ödeyememeleri yüzünden icra dairelerindeki dosyaların her geçen gün artmaktadır. Ancak, iktidar bu konuya da vatandaşların içinde bulunduğu ekonomik çıkmaza olduğu gibi kayıtsız kalmaktadır. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 6 Eylül itibariyle 22 milyon 708 bin oldu" dedi.

Gürer, ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşların kredi kartlarına ve bireysel kredilere başvurduğunu, temel ihtiyaçlarını karşılamak için borçlandıklarını belirtti. 2024 yılında 1 milyon 160 bin kişinin ilk defa kredi kartı aldığını kaydeden Gürer, "731 bin kişinin ilk kez tüketici kredisi kullandığı açıklandı" ifadesini kullandı.

“TAKİPTEKİ KİŞİ SAYISI YÜZDE 41 ARTTI''

Gürer, şunları kaydetti:

"2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 41 oranında artarak 1 milyon 63 bine ulaştı. Bu kişilerden 642 bini bireysel kredi borçları nedeniyle takibe düşerken, 784 bini kredi kartı borçlarını ödeyemediği için yasal sürece dahil oldu.

“KREDİ BORÇLARI KATLANIYOR''

Bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacakların 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 89 milyar TL'ye ulaştı. Vatandaş borçlarını ödeyemez hale gelmiş durumda, her geçen gün takipteki vatandaş sayısı ve borç miktarı artıyor.

“HALK ALDIĞI BORÇ İÇİNDE BOĞULUYOR''

Vatandaşların bankalara olan toplam borcu, Ocak 2024’te 2 trilyon 689 milyar 608 milyon TL iken, Eylül ayında bu borç 3 trilyon 441 milyar 351 milyon TL'ye yükseldi. Toplam borcun 1 trilyon 817 milyar TL’si tüketici kredilerinden, 1 trilyon 623 milyar TL’si ise bireysel kredi kartı borçlarından oluşuyor. Ocak-Eylül döneminde vatandaşların bankalara olan toplam borcu 752 milyar TL artarken, takibe düşen borç miktarı ise 46 milyar TL’den 89 milyar TL’ye yükselerek 43 milyar TL artış gösterdi.

İktidarın uyguladığı ekonomik politikalar, vatandaşı borç batağına sürüklüyor. Bankalar paradan para kazanırken halk aldığı borç içinde boğuluyor. Bu uçurumun her geçen gün daha da derinleştiği bir gerçek. İktidarın yanlış ekonomik tercihleri, halkı daha fazla borçlanmaya zorluyor. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredi çekmek zorunda kalıyorlar. Bankalar ise bu krizden güçlenerek çıkıyor. Mevcut iktidarın ekonomi politikaları vatandaşı borçlanmaya itmekten başka bir sonuç doğurmadı. Binlerce çocuğun yatağa aç girdiği,okullarda dahi yemek verilmediği evrede ekonomik krizi yaratanlar bedelini halka ödettiriyor."