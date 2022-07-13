CHP'li Gürsel Tekin’den kira artışları üzerinden eleştiri: İktidar beton lobisine teslim

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Türkiye’de kiralar artmaya devam ederken, İstanbul’da kiraların en yüksek olduğu ilçelerden bir tanesi Kadıköy oldu. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kira artışlarına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

CHP’li Tekin, “Türkiye kira haritasını açıklamıştık. Kadıköy’de dikket çeken durumlar oldu. Sosyolojik bir değişim yaşanıyor. Birileri Kadıköy’ü ‘Kaymak tabaka’ olarak tarif etmiş olsa da, Bağdat Caddesi’nde yaşayanların yüzde 40’ı emekli. Ekonomik sıkıntı çektikleri için yazlıkları olanlar gitti. Moda’da, Bostancı’da oturanlar ise evlerini kiraya vererek daha düşük kiraların olduğu yerlere gittiler” dedi.

Türkiye genelinde 6 buçuk milyon kiracı olduğuna değinen Tekin, “Türkiye’deki konut sayısı ortalama 19-20 milyon arası. Vatandaşlarımızın üçte biri kiracı. Türkiye ortalamasında kira 6 bin 500 lira. Ortalama kiranın 6 bin 500 lira olduğu bir yerde asgari ücretin 5 bin 500 olması gerçekten ekonomik bir sefalet” diye konuştu. Kira artışlarına ilişkin çözümleri sıralayan Tekin, “Yabancılara satışların durdurulması gerekiyor. Devletin emlak şirketleriyle çok rahatlıkla yılda bir milyon konut üretebilir durumda. Ancak ne yazık ki iktidar beton lobisine, imar çetesine teslim olduğu için bu pencereden bakmıyor” dedi.