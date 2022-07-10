Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu'nun raporunda acı gerçek: Ortalama kira 19 bin 438 TL

10 Temmuz 2022 Pazar, 15:25

Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu’nun nisan ayında yayınlamaya başladığı “Kalıcı Konut Krizine Doğru, Kadıköy Kiralık Konut Raporu”nun haziran ayı itibariyle üçüncüsü yayımladı.

Platform üyesi Cihan Uyanık, Cumhuriyet.com.tr'ye verdiği demecinde özellikle önümüzdeki aydan itibaren okulların açılmasıyla birlikte daha büyük artışlar beklediğini belirterek, "Son 3 ayda yayımladığımız raporda bunu özel olarak belirtiyoruz" dedi.

Önlem alınabileceğine dikkat çeken Uyanık,"Örneğin kamu binaları yurtlara çevrilebilir. Fakat herhangi bir önlem alınmadığını görüyoruz. Önümüzdeki ay itibariyle kiralarda çok daha büyük artışlar bekliyoruz" şeklinde açıklamalara bulundu.

KİRALAR ARTIŞLARI DURMUYOR!

Haziran ayı Kadıköy Kiralık Konut Raporu sahibinden.com sitesinde 23 Haziran 2022 tarihinde yer alan ilanlar temel alınarak hazırlandı. Toplam 1020 kiralık daire ilanının fiyat ortalaması hesaplandığında ortalama kira 19 bin 438 TL’ye yükselmiş durumda. Aynı araştırma yöntemiyle Nisan ayından beri hesaplanan ortalama kiralık daire ilan fiyatında artış sürüyor.

Mevcut ilanlar içerisinde özellikle 30 bin TL’den 150 bin TL’ye uzanan 122 adet ilanı araştırma kapmasından çıkarmak için 30 bin TL ve altı ilanları kapsayan ikinci bir inceleme yapıldığında ortalama kiranın 15 bin 200 TL’ye, filtreyi biraz daha genişletip sadece 20 bin 000 TL ve altı ilanları incelendiğinde ortalama kiranın 12 bin 892 TL’ye düştüğü sonucuna ulaşıldı.

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Haziran ayı asgari ücreti 4253 TL’ye göre Kadıköy’de asgari ücret altında sadece 2 daire ilanı, temmuz ayı itibariyle açıklanan 5500 TL asgari ücrete göre ise sadece 13 daire ilanı bulunmakta. Yapılan asgari ücret zammının tam zamanlı çalışan bir asgari ücretlinin Kadıköy’de tüm maaşıyla dahi tek başına daire tutmasına hiç bir faydası olmadığı raporda vurgulanıyor.

8 BİN TL ALTI İLAN SAYISINDA AZALIŞ DEVAM EDİYOR

Rapordaki bir diğer çarpıcı veri ise 8000 TL altı dairelerin sayısındaki azalışta ken-dini gösteriyor. Nisan ayında 8.000 TL ve altındaki ilan sayısı 135 iken, mayıs ayın-da yüzde 35 azalarak 88 ilana kadar gerilemişti. Haziran ayı itibariyle ise bu sayı 83’e düştü. 5.000 TL ve altında ise sadece 11 adet kiralık daire ilanı bulunmakta.