CHP'li Güzelmansur, yabancıya gayrimenkul satışında KDV istisnasının kaldırılmasını istedi
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, yabancıya konut ve işyeri satışında KDV istisnasının kaldırılmasını öngören kanun teklifi sundu.
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un TBMM’ye sunduğu kanun teklifinde, 2017 yılında getirilen istisna ile Türkiye'de yerleşik olmayan yabancı uyruklu kişi ve kurumlara ilk teslim olarak yapılan gayrimenkul satışlarında KDV'den istisna tutulmasının kaldırılması yer aldı.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Güzelmansur, “2017 yılından 2022 yılının mart ayına kadar yabancılara 215 bin 545 konut satıldı. Yabancıya KDV’siz işyeri satış sayısı açıklanmadığı için bilmiyoruz. Dolayısıyla yabancıya konut ve işyeri satışlarında feragat edilen KDV miktarı muamma, ancak milyarlarca lira olduğunu tahmin etmek zor değil” dedi.
"NE MİLLÎ NE VİCDANİ NE DE ADİLDİR"
Güzelmansur “Ülkemizde bir konut krizi var. Ev fiyatları yükseldikçe konuta ödenen KDV de yükseliyor. Vatandaşlarımız yüksek oranlarda KDV öderken, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancılar ilk konut ve işyeri edinimlerinde vergi ödemiyorlar. Düne kadar 250 bin doların üstünde konut, işyeri alanlara Türk Vatandaşlığı da yanında hediye edildi. Bu ne millî ne vicdani ne de adildir” dedi.
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